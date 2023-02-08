Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun depremle ilgili sözlerine tepki: Yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz - Son Dakika
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Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun depremle ilgili sözlerine tepki: Yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz

08.02.2023 14:30

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyanın en büyük doğal afetlerinden biri yaşanırken, tüm kurumlarımız canhıraş bir şekilde çalışıyor, siz yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden 10 il etkilendi. Bölgede acı bilanço her geçen dakika artıyor. Kılıçdaroğlu da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

"SİYASET ÜSTÜ BAKMAYI REDDEDİYORUM"

Kılıçdaroğlu daha sonra, "Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar." açıklamalarını yaptı.

"ŞOV YAPIYORSUNUZ"

Kılıçdaroğlu'na tepki ise AK Partili Hamza Dağ'dan geldi. Dağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük doğal afetlerinden biri yaşanırken, tüm kurumlarımız canhıraş bir şekilde çalışıyor, siz yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz. Bu, acı istismarcılığıdır. Enkazların üstünde miting yapmadığınız kaldı." dedi.

YORUMLAR (4)
  • Fatih Karaman: Yok böyle bir zihniyet.Eskişehir BŞB başkanı Yılmaz Büyükerşen neler yapıyor Eskişehirde.Yapmayada devam ediyor.Merkezi hükümet niye yapıyorsun mu diyor.Bilakis taraflı,tarafsız..ben dahil taktir ediliyor.Çene çalmıyor,icraat yapıyor.Hatay BŞB başkanı ,yok sesimi duyuramadım da ıvır,zıvır..Yaaa Büyükşehir yasasını açıp okuyun bi.;İsteseler şehri yeniden imar edebilecek,yasal güce sahiler.Ama ağlamak ve çamur atmak en kolayı. Cevap Yaz 69 96 Yayından Kaldır
  • AHMET TÜZÜN: Kemal Sen nasıl bir insansın acaba ama bilki bu insanlar sana güvenmiyor kime neye hizmet ettiğin belli senin Cevap Yaz 113 80 Yayından Kaldır
  • nazım arat: 25 senedir İzmiri her yağmurda sel başkasını onleyemeyen kilicdaroglu simdi daha deprem üzerinden siyasi rant pesine dustu. Yol 3 metre kaymış, 10 vilayet perisan. Eksik, hata illaki vardır ama gün birlik günü. Dünya değişir Chp degismez ya. Cevap Yaz 107 84 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun depremle ilgili sözlerine tepki: Yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz - Son Dakika


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