Kahramanmaraş'ta Nermin Teyze 24 saattir enkaz altında kurtarılmayı bekliyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Nermin Teyze 24 saattir enkaz altında kurtarılmayı bekliyor

07.02.2023 14:20
Kahramanmaraş'ta Nermin Teyze 24 saattir enkaz altında kurtarılmayı bekliyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremin ardından enkazın altında hayat mücadelesi veren Nermin Yalçın'ı kurtarma çalışması sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremin ardından enkazın altında hayat mücadelesi veren Nermin Yalçın'ı kurtarma çalışması sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Emin Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, yıkıntıların arasından ses geldiğini belirledi. Ekipler ses üzerine yaptığı dinleme sonrasında 55 yaşındaki Nermin Yalçın'ın yerini tespit edip çalışmalara başladı. 24 saattir enkaz altına olan Yalçın'ın kurtarılması için ekipler yoğun çalışma yapıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Kahramanmaraş'ta Nermin Teyze 24 saattir enkaz altında kurtarılmayı bekliyor - Son Dakika

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