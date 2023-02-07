Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Emin Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, yıkıntıların arasından ses geldiğini belirledi. Ekipler ses üzerine yaptığı dinleme sonrasında 55 yaşındaki Nermin Yalçın'ın yerini tespit edip çalışmalara başladı. 24 saattir enkaz altına olan Yalçın'ın kurtarılması için ekipler yoğun çalışma yapıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Kahramanmaraş'ta Nermin Teyze 24 saattir enkaz altında kurtarılmayı bekliyor - Son Dakika

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