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Kahramanmaraş'tan Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'e teşekkür plaketi - Son Dakika

Kahramanmaraş'tan Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'e teşekkür plaketi

16.02.2022 11:01
Kahramanmaraş'tan Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'e teşekkür plaketi

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pursaklar Halk Oyunları Topluluğu'nun Kahramanmaraş'ta düzenlediği gösteri nedeniyle Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e teşekkür plaketi gönderdi.

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pursaklar Halk Oyunları Topluluğu'nun Kahramanmaraş'ta düzenlediği gösteri nedeniyle Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e teşekkür plaketi gönderdi.

Pursaklar Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerde muhteşem gösteri ile bölge halkının coşkusuna ortak oldu. Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gösteri nedeniyle Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e teşekkür plaketi gönderdi. Teşekkür belgesi hakkında kısa bir açıklama yapan Başkan Çetin, "Pursaklar Halk Oyunları Topluluğumuz Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinliklerinde halk oyunu gösterisi sergiledi. Gönderdikleri teşekkür belgesi için Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ın kurtuluşu başta olmak üzere ülkemizin bütünlüğü için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - ANKARA

Kahramanmaraş'tan Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'e teşekkür plaketi
Kahramanmaraş'tan Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'e teşekkür plaketi

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Pursaklar Belediyesi, Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kahramanmaraş'tan Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'e teşekkür plaketi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'tan Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'e teşekkür plaketi - Son Dakika
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