Kahta Vizyonu Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

Kahta Vizyonu Çalıştayı Gerçekleşti

Kahta Vizyonu Çalıştayı Gerçekleşti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen 'Marka Şehir Kahta Vizyonu Çalıştayı', yerel yöneticiler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımıyla yapıldı. Çalıştay, ilçenin geleceğini şekillendirmek ve Kahta'yı marka şehir haline getirmek amacıyla gerçekleştirildi.

31.10.2024 17:23  Güncelleme: 17:25
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Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen "Marka Şehir Kahta Vizyonu Çalıştayı," yoğun katılımla gerçekleşti.

İlçenin geleceğini şekillendirmek ve Kahta'yı marka bir şehir haline getirmek amacıyla düzenlenen çalıştaya vatandaşlar, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları büyük ilgi gösterdi.

Çalıştay süresince katılımcılar, Kahta'nın gelişimine dair önemli görüş ve önerilerini paylaşarak daha yaşanabilir ve vizyoner bir Kahta için değerli katkılarda bulundular. Dile getirilen fikirler, ilçenin sürdürülebilir bir şekilde planlanması yolunda rehber niteliğinde bir veri kaynağı oluşturdu.

Çalıştayda elde edilen veriler, ileri bir tarihte düzenlenecek panelde kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek ve Kahta'nın kalkınmasına yönelik projeler bu doğrultuda şekillendirilecek. Katılımın yüksek olması ve çalıştaya gösterilen büyük ilgi, Kahta'nın ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme arzusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, katılımcılara teşekkür ederek, Kahta'nın geleceğini vatandaşların beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendireceklerini ifade etti.

Başkan Hallaç programda yaptığı konuşmada, "Uzun zamandır neler yapabiliriz diye ciddi mücadeleler veriyoruz. Yalnız bırakılmış bir şehirde sorunları teker teker çözebilmek için yeni çalışmalara başladık. Bu vesile ile bizim Kahta'nın sorunlarını hep beraber çözmek için çalışmamız gerektiğini her platformda dile getirmiştik. Bundan dolayı bizlerde bugün bir çalıştay başlattık. Kahta'nın çeşitli sorunlarını çözüm önerileri ile beraber katkı sağlayacağına inandığımız için sizleri buraya davet ettik. Bizler çeşitli masalar kurarak Kahta'nın sorunlarını teker teker ele alacağız. Kasım ayının sonlarında konferans düzenleyeceğiz çalıştayımız da konferansa hazırlık oldu. Konferansa çeşitli katılımcılarımız ile Kahta'yı konuşacağız" şeklinde konuştu.

Programa katılanlara program sonunda katılımcı belgesi verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta Vizyonu Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika

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