Kamu Bankalarından Esnaf Kredilerine Faiz Artışı Şoku - Son Dakika
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Politika

Kamu Bankalarından Esnaf Kredilerine Faiz Artışı Şoku

Kamu Bankalarından Esnaf Kredilerine Faiz Artışı Şoku

Kamu bankaları tarafından Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çekilen kredilerin faiz oranlarında yapılan artış, esnafı rahatsız etmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı kararla birlikte esnafın borçlarında faiz oranları yükselirken, esnafların mağduriyeti ve ekonomik zorluklar arttı. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Sadık Çat, bu kararın hukuk dışı olduğunu belirterek, esnafın bu yükü kaldıramayacağını ve düzenlemelerin acilen yapılması gerektiğini vurguladı.

19.05.2024 12:10
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Kamu bankalarını, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çekilen kredilerin faiz oranlarında yapılan artış esnafı çileden çıkarırken tepkilerde ardı ardına gelmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı aldığı kararla birlikte kamu bankalarından Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çekilen kredilerin faiz oranlarında artış yapıldı. Eski çekilen ve halen borçlu olan esnaflarında faizleri artınca esnafı şok etti.

Kredi çekilen tarihler ve yeni faiz oranlarının açıklanması borçlu binlerce esnafını kara kara düşündürürken, Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Sadık Çat bu güncellemenin esnafa çok büyük darbe vurduğunu ifade etti.

Kanun ve hukuk dışıdır

Sadık Çat, "Bu alınan karar ile yapılan faiz artışları enflasyonu düşünmez tersine tetikler. Borcunu ödeyemeyen esnafımız batar ve hatta beraberinde tüm düzenleri bozulur. Esnafımıza çok ağır bir yük getirecek olan bu oranların yeniden düzenlenmesi elzemdir. Zaten esnaflarımız çok zor dönemden geçiyor. Esnafımız iyice bunalmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir uygulama geriye doğru işletiliyor. Bu görülmemiş bir durumdur, hukuk ve kanun dışıdır.

Esnaf bu yükü kaldıramaz

Çat, "Bu faiz artışlarının geriye dönük olmaması gerekiyor. Çok mağduriyetler yaşanacak, borcunu ödeyemeyen esnafımız iyice borç batağına sürüklenecek. Ülkemizin ekonomik şartları ortada. Her şeyi bir kenara bırakın, ödeme yükü artan esnaf bunu sattığı ürününe yansıtacak ve buda vatandaşa etki edecek. Acilen bu yanlışlığın düzeltilmesi gerekiyor. Başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar mensuplarına sesleniyoruz. Bu mağduriyeti esnafa göz göre göre yaşatmayın ve kanunsuz hukuk dışı bu karardan geri dönün." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kamu Bankalarından Esnaf Kredilerine Faiz Artışı Şoku - Son Dakika

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