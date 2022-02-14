Kanada askeri personelini Ukrayna'dan tahliye etti - Son Dakika

Kanada, Rusya tehdidi nedeniyle Ukrayna'daki askeri personelini geçici olarak tahliye etti.

Kanada Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın Ukrayna'daki askeri personelini geçici olarak Avrupa'da bir ülkeye çektiği ifade edildi. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı haksız saldırgan tutumundan kaynaklanan karmaşık operasyonel ortam nedeniyle Kanadalı askerlerin yerinin değiştirildiği belirtildi.

Ukrayna ve Rusya'dan sonra dünyadaki en fazla Ukraynalı nüfusuna sahip olan Kanada, 2015'ten bu yana ülkenin batısında askeri eğitim veriyor. Kanada Savunma Bakanlığı'na göre, Kanadalı askerler görev kapsamında bugüne kadar 30 binden fazla Ukraynalı askere eğitim verdi. Kanada Başbakan Justin Trudeau 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetleri ile güvenlik güçlerine eğitim veren askeri personelin görevinin 3 yıl daha uzatıldığını ve toplamda 400 Kanadalı eğitmenin ülkeye gönderileceğini duyurmuştu.

ABD başta olmak üzere birçok ülke Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığına olduğunu belirterek diplomatik misyonlarındaki personelini başkent Kiev'den çekerken, Moskova ise saldırı iddialarını reddederek batılı ülkeleri "histerik" davranmakla suçlamıştı.

Öte yandan, Cumartesi günü Kanada, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini geçici olarak Polonya sınırına yakın olan Lviv'e taşıdığını duyurmuştu. - TORONTO