Kanada Başbakanı Trudeau'dan Ukrayna ziyareti - Son Dakika
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Kanada Başbakanı Trudeau'dan Ukrayna ziyareti

08.05.2022 19:28
Kanada Başbakanı Trudeau'dan Ukrayna ziyareti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'nın Irpin kentini ziyaret etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'nın Irpin kentini ziyaret etti.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi. Irpin Belediye Başkanı Aleksandır Makruşin sosyal medya hesabından Trudeau'nun Ukrayna ziyaretine ilişkin, "Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştük. Rus askerlerinin şehrimize yaptığı tüm dehşeti kendi gözleriyle görmek için Irpin'e geldi. Gördükleri karşısında şoke oldu. Yakılan ve tamamen yıkılanların askeri tesisler değil, yakın zamana kadar hayattan zevk alan ve gelecek için kendi planları olan Irpin sakinlerinin evleri olduğunu gördü" dedi.

Makruşin Kanada'nın Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür ederek, "Sayın Justin Trudeau'nun Irpin'deki altyapı tesislerini yeniden inşa etmedeki desteğini umuyorum. Irpin yakın gelecekte ilgili resmi mektupları gönderecek" şeklinde konuştu. - IRPİN

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Justin Trudeau, Ukrayna, Kanada, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kanada Başbakanı Trudeau'dan Ukrayna ziyareti - Son Dakika


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