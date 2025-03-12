Kanada'dan ABD'ye Ek Gümrük Vergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kanada'dan ABD'ye Ek Gümrük Vergisi

Kanada, ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirerek misilleme yaptı.

12.03.2025 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada, ABD'ye misilleme yaparak, ABD'den ithal edilen 29,8 milyar Kanada doları değerindeki ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirdi.

Kanada, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisine misilleme yaptı. Maliye ve Hükümetlerarası İlişkiler Bakanı Dominic LeBlanc, Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, ABD'ye yönelik misillemeye ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Maliye Bakanı LeBlanc, yarın gece yerel saatle 00.01 itibariyle ABD'den ithal edilen 29,8 milyar Kanada doları değerindeki çeşitli ürünlere yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Yeni tarife listesinde spor ekipmanları, bilgisayarlar ve döküm demir ürünleri yer alıyor.

LeBlanc, Kanada hükümetinin, ABD'nin çelik ve alüminyum içeren diğer ürünlere de ek vergi uygulama planına karşı ek vergiler getirebileceğini belirterek, "Bu zorlu ve belirsiz zamanların farkındayız. Ancak, Kanada işçilerini ve işletmelerini korumak için tüm araçları kullanacağız" dedi.

LeBlanc, Trump'ın Kanada'nın 51. eyalet olması yönündeki yorumlarını "utanç verici" ve "yapıcı olmaktan uzak" olarak nitelendirdi.

"ABD, imzaladığı anlaşmalara saygı göstermeli"

LeBlanc, Trump yönetimiyle 2 Nisan'a kadar Kanada'ya uygulanan tarifelerin kaldırılması için müzakerelerin sürdüğünü belirterek, ABD'nin tarifeleri kaldırmaması durumunda Kanada'nın karşı önlemlerini artıracağını açıkladı.

LeBlanc, Trump'ın ilk döneminde yeniden müzakere edilen ABD-Meksika-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'na (USMCA) değinerek, "ABD, imzaladığı anlaşmalara saygı göstermeli. Aksi takdirde, Kanada da ekonomik çıkarlarını korumak için gerekli tüm adımları atacaktır" dedi.

"Geri adım atmayacağız"

Kanada Dışişleri Bakanı Joly, Kanada'nın gümrük vergileri karşısında güçlü bir duruş sergileyeceğini belirterek, "Bu günlük bir mücadele olacak. İlk tarifelerin sebebi olarak sınır güvenliği iddiaları öne sürülmüştü, şimdi ise ulusal güvenlik bahanesiyle yeni tarifeler getiriliyor" dedi.

Trump'ın "Kanada'nın 51. eyalet olması" yönündeki söylemlerine sert tepki gösteren Joly, "Bu açıklamalar, ekonomik baskıyla Kanada'yı ilhak etme girişiminin bir yansıması gibi görünüyor. Ancak, biz geri adım atmayacağız. ABD'ye karşı azami baskı uygulamalıyız, ancak aynı zamanda diplomatik çıkış yolları da oluşturmalıyız" dedi.

"Kanada sizin en iyi dostunuz ve müttefikinizdir"

Doğrudan ABD halkına seslenen Joly, "Kanada sizin en iyi dostunuz, en iyi komşunuz ve en iyi müttefikinizdir. Kanada, ABD'nin en büyük ve en güvenilir ticaret ortağıdır" ifadelerini kullanarak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin nesiller boyunca inşa edildiğini ve bu yeni tarifelerin, Kanada yerine Trump yönetiminin politikalarından kaynaklandığını vurguladı.

Avrupa'daki müttefiklerle de ortak bir strateji oluşturmayı planladıklarını duyuran Joly, Kanada'nın, G7 Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacağını belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Avrupalı mevkidaşlarıyla tarifeler konusunu masaya yatıracağını söyledi. Joly, "Her toplantıda bu konuyu gündeme getireceğim. ABD'ye baskıyı artırmalıyız" dedi.

"Bu sadece Kanada'ya değil, ABD'lilere de bir saldırıdır"

Kanada Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerinin sadece Kanada'ya değil, ABD'li işletmelere ve tüketicilere de zarar verdiğini vurguladı. Champagne, "Kanada'dan gelen çelik ve alüminyum, Kuzey Amerika için kritik öneme sahiptir ve tedarik zincirlerinin temelini oluşturur. Ancak bu vergiler, sanayiye büyük bir darbe vuruyor. Bu vahşi batıyı fabrika zeminlerine taşıyor, bunun artık sona ermesi gerekiyor" dedi.

Champagne, Kanada sanayisini koruma ve işçileri savunma kararlılığını yineleyerek, "Kanada'nın iş yapış biçimini değiştirme zamanı geldi. Daha fazla yerli üretime yönelmeliyiz. Yerli ürünleri satın almak, ekonomimizi güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Champagne, otomotiv sektörünün Kanada ekonomisindeki kritik rolüne dikkat çekerek, "Otomotiv sektörü için her gün mücadele edeceğiz. Bu şirketlerin Kanada'ya yönelik uzun vadeli taahhütleri var ve bu taahhütlere uymalarını sağlayacağız" dedi.

Kanada hükümeti, ABD'nin uyguladığı tarifeleri "haksız ve ekonomik açıdan zararlı" olarak değerlendirirken, ABD yönetimine karşı ekonomik ve diplomatik baskıyı artırmaya devam edeceğini vurguladı. - OTTAWA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Hükümet, ottawa, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Politika Kanada'dan ABD'ye Ek Gümrük Vergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu ABD'nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım
Survivor’da korku dolu anlar Çılgın Sedat bayıldı Survivor'da korku dolu anlar! Çılgın Sedat bayıldı
Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti
Karaman’da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı Karaman'da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı
Dur ihtarına uymamanın cezası 47 bin TL oluyor Dur ihtarına uymamanın cezası 47 bin TL oluyor
Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı Dürbünlü silahlar da var Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı! Dürbünlü silahlar da var
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho’ya olay sözler Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya olay sözler
Tam 18 milyar dolar çöp oldu Dünya bu projeyi konuşuyor Tam 18 milyar dolar çöp oldu! Dünya bu projeyi konuşuyor
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
Ukrayna “Ateşkese varım“ dedi, Rusya’dan beklenen yanıt geldi Ukrayna "Ateşkese varım" dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi
İşte Türkiye’nin vergi yüzsüzleri tek tek tespit edildiler İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri! tek tek tespit edildiler
İşletme sahibinden skandal savunma: Biz onu Suriyelilere satıyoruz İşletme sahibinden skandal savunma: Biz onu Suriyelilere satıyoruz

18:53 Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı Sakın evinize bundan almayın Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın
18:04 Ece Gürel’in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz Ece Gürel'in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz
17:20 DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu
16:30 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
14:56 Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
07:56 Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu
07:50 Naci Görür’den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
07:37 Mimar Ece Gürel’in eşinden radikal karar O da sırra kadem bastı Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! O da sırra kadem bastı
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
04:59 Konya’da uzaklaştırma kararı olan adam eşini vurup intihar etti Konya'da uzaklaştırma kararı olan adam eşini vurup intihar etti
04:33 Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
01:21 Savcı Maradona’nın ölüm döşeğindeki fotoğrafını gösterdi, mahkeme salonu buz kesti Savcı Maradona'nın ölüm döşeğindeki fotoğrafını gösterdi, mahkeme salonu buz kesti
01:03 MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 19:21:04. #7.12#
SON DAKİKA: Kanada'dan ABD'ye Ek Gümrük Vergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.