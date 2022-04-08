Kartal Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

08.04.2022 10:24
Kartal Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut başkanlığında gerçekleştirilen sekizinci dönem dördüncü toplantı yılı Nisan ayı ikinci oturumunda 2021 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut başkanlığında gerçekleştirilen sekizinci dönem dördüncü toplantı yılı Nisan ayı ikinci oturumunda 2021 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleştirerek, özellikle iki yılı aşkın süredir yaşanan pandemi sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen Kartal Belediyesi tarafından ilçe genelinde Kartallı vatandaşların ihtiyaç ve talepleri öncelik sırasına alınarak pek çok önemli faaliyet ve projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Kartal Belediyesi'nin; altyapıdan meydanlara, kreşlerden yeşil alanlara, yeni kültür merkezlerinden, gıda bankası ve aşevi, kadın danışma merkezi ile Mustafa Necati Eğitim Merkezi'ne kadar pek çok örnek belediyecilik hizmetini Kartal'a ve Kartallılara kazandırdığını belirten Başkan Yardımcısı Aksu, korona virüsün oluşturduğu tüm olumsuzluklara rağmen, farklı alanlarda çok sayıda hizmet ürettiklerini ifade etti.

Pandemi, ekonomik sorunlar ve enflasyon gibi olumsuz koşullara rağmen katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile Kartallı vatandaşların beklenti ve isteklerinin ön planda tutularak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurulması, aşevi ve gıda bankasının faaliyete geçirilmesi olmak üzere tüm Kartallılara nefes aldıran hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Yardımcısı Aksu, bir yandan Kartallı komşularının fikir, öneri ve taleplerini alırken, diğer yandan ihtiyaçları karşıladıklarını belirtti.

"Amacımız sürdürülebilir, modern ve planlı bir kent oluşturmak"

Kartal Belediyesi'nin, 2021 bütçe giderlerinde yüzde 99'luk bir gerçekleştirme oranı yakalandığı bilgisini veren Aksu: "Bizim birinci amacımız sürdürülebilir, modern, kaliteli ve planlı bir kent oluşturabilmek. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl içerisinde 44 bin tonu bulan asfalt serimi gerçekleştirdik.

Aşevi ve Gıda Bankamızı faaliyete açtık. Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi'mizin yapımı devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışarak Neyzen Tevfik Meydanı'nı yeniliyoruz. 25 yıllık kronik altyapı sorunlarını çözdük. Büyük yağmurlar yağmasına rağmen hiçbir esnafımız sorun yaşamadı.

Ayrıca yeni veteriner hizmet binamızın çalışmaları sürüyor. İlçemizin farklı mahallelerinde sosyal tesislerimizi faaliyete açtık. Komşularımız bu tesislerde güzel vakit geçirme imkanı yakaladı. Yeni parklar yaptık ve var olan parklarımızda yenileme çalışmaları yaptık. Parklarımıza yürüyüş yolları yapmaya devam ediyoruz.

Eğitim, kültür, sağlık, spor, sosyal belediyecilik ve daha birçok farklı alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçenlere ve oturumda hazır bulunarak düşüncelerini ifade eden tüm meclis üyelerine teşekkür ederim." dedi.

Sunum eşliğinde konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Aksu'nun ardından, lehte ve aleyhte söz alan meclis üyeleri, faaliyet raporu ile ilgili görüş ve eleştirilerini meclis kürsüsünden dile getirdi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada 2021 Faaliyet Raporu, Kartal Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkan Yüksel'den teşekkür konuşması

Oylamanın ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kürsüye çıkarak kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yüksel konuşmasında, "Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eleştiriler kıymetlidir arkadaşlar. Eleştirilerden yöneticiler faydalanır, yapılacak çalışmaları daha değerli bir noktaya getirir. Bu noktada birkaçıyla ilgili konuşma yapan arkadaşlarımızın söylediklerini elbette dikkate alacağız. 2021 Faaliyet Raporu hepimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

2021 Faaliyet Raporu'nun oy çokluğu ile kabul edilmesine sahne olan Nisan ayı ikinci oturumunun ardından; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri ve birim müdürleri için, Kartal Belediyesi'nin Mehmet Ali Büklü Parkı'nda açtığı Jüpiter Kafe'de iftar yemeği verdi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi
Kartal Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi
Kartal Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi
Kartal Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

YORUMLAR
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Kartal Belediyesi, Özlem Bulut, Hisarcık, Nisan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kartal Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika


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