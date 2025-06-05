Kasapoğlu\'ndan Kurban Bayramı Mesajı

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Kasapoğlu mesajında, Kurban Bayramı'nın huzur, sevgi, kardeşlik ve paylaşma gibi değerlerin en özel şekilde yaşandığı bir zaman dilimi olduğunu vurgulayarak, "Huzurun, sevginin, kardeşliğin, paylaşma ve kavuşmanın en özel zamanı olan mübarek Kurban Bayramı'nızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramların, insanları birbirine yaklaştıran ve manevi değerleri güçlendiren özel zamanlar olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, "Bayramlarda bizi müstesna kılan değerlerimizi en güçlü şekilde yaşarken, tarifsiz bir sevincin ve eşsiz bir mutluluğun içimizi kuşattığını hissederiz. Var olan ne varsa paylaştıkça çoğaldığına şahitlik eder, bayramın hudutsuz manevi iklimine doğru bir yolculuğa çıkarız." dedi.

Kasapoğlu, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Bizleri Yüce Allah'a ve birbirimize yakınlaştıran Kurban Bayramı, bu yönüyle medeniyetimizin erişilmez yüceliğinin abideleştiği çok özel bir zaman dilimidir. Bu vesileyle mesafeleri kaldırdığımız, paylaşarak çoğalttığımız, sevgi ve kardeşliği büyüttüğümüz, bayramı bayram ettiğimiz bir Kurban Bayramı'nı yaşamayı ve idrak etmeyi diliyorum. Tüm hacılarımızın hac ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını niyaz ediyor, bizleri bir kez daha bu mübarek güne ulaştıran Rabbime sonsuz hamdü senalar ediyorum. Hepimize sevdiklerimizle mutlu, huzurlu ve sağlık dolu bir bayram diliyorum." - İZMİR