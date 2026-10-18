Kasrik Belediye Başkanı Sadun Şanlı CHP'den istifa etti, görevini bağımsız sürdürecek - Son Dakika
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Kasrik Belediye Başkanı Sadun Şanlı CHP'den istifa etti, görevini bağımsız sürdürecek

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Kasrik Belediye Başkanı Sadun Şanlı CHP\'den istifa etti, görevini bağımsız sürdürecek
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Şırnak'ın Kasrik Beldesi'nde belediye başkanlığını yürüten Sadun Şanlı, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa etti. Şanlı'nın belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceği belirtilirken, istifanın gerekçesine ilişkin henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Şırnak'ın Kasrik Belde Belediye Başkanı Sadun Şanlı, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa etti. Partisiyle yollarını ayıran Şanlı'nın, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürmesi bekleniyor.

CHP'den istifa eden Şanlı'nın, belediye başkanlığı görevine devam edeceği ve beldedeki çalışmalarını bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceği belirtildi. İstifanın gerekçesine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA
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