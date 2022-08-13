Sarıcaoğlu: "İlk günkü heyecanla çalışıyoruz" - Son Dakika
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Sarıcaoğlu: "İlk günkü heyecanla çalışıyoruz"

13.08.2022 13:21
Sarıcaoğlu: "İlk günkü heyecanla çalışıyoruz"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "AK kadrolar olarak ilk günkü aşk ve heyecanla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "AK kadrolar olarak ilk günkü aşk ve heyecanla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Başkan Sarıcaoğlu, 14 Ağustos 2001 tarihinin Türk siyasi tarihinin en önemli günü olduğunu belirterek, "Geride kalan yıllar içerisinde olduğu gibi bundan sonra da AK davanın AK kadroları olarak ilk günkü aşk ve heyecanla Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuzdan asla sapmadan emin adımlarla ilerleyecek ve güzel ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

AK Parti olarak bu güne Kavak'ta girdikleri tüm seçimlerden ilçe halkının büyük teveccühü ile başarı ile çıktıklarını kaydeden Sarıcaoğlu, 2023 seçimlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kavak olarak en güçlü desteği vereceklerini kaydetti. Sarıcaoğlu AK Parti'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Partimizin kuruluşundan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK davanın AK kadroları olarak ilk günkü aşk ve heyecanla Genel Başkanımız, liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle bıkmadan usanmadan çalışacağız. Bu duygularla bugüne kadar partimizin değişik kademelerinde görev alan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.14 Ağustos 2021 yılında çıkılan bu kutlu yolculukta sayılamayacak kadar hizmet ve eserlerle ülkemizi buluşturarak her alanda ülkemize cağ atlatan AK Partimizin kuruluş yıldönümünün ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını dilerim." - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti, Kavak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sarıcaoğlu: 'İlk günkü heyecanla çalışıyoruz' - Son Dakika

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