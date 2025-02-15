Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları\'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan 'Süreç ve Kayyım' başlıklı bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Erdoğan'a soruyoruz. Van'a kayyum atayarak var olan süreci dinamitlemek mi istiyorsunuz, bu diyalog sürecini darbelemeyi mi istiyorsunuz? Kayyumun evvelden atandığını biz çok iyi biliyoruz. Talimatın yurt dışında döndüğü gibi verildiğini de çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamına "Bugün Türk-Kürt kardeşliğini 1 Ekim'den bu yana Sayın Bahçeli yaptığı her açıklamada ifade etti" diyen Hatimoğulları, "Bu saiklerle değerlendirdiğimizde Devlet Bahçeli hakkında da dava açmaları gerekiyor. Çünkü aynı söylemi söyleyen, aynı söylem üzerinden hareket eden yaklaşım, kent uzlaşısı, Cumhuriyet Başsavcısı'nın gözaltına alma gerekçesinde ifade ettiği kent uzlaşısını bir örgütsel suç, Türk-Kürt kardeşliğini ifade etmeyi bir örgütsel suç olarak göstermiştir. Bizler bunu asla kabul etmiyoruz" dedi.
Tülay Hatimoğulları'nın basın açıklaması sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli'den bahsederken "Sayın Abdullah Bahçeli" ifadesini kullanması dikkat çekti.
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu gelişmenin ardından Zeydan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Dr. Ozan Balcı atandı.
Görevden uzaklaştırma kararının belediye binası önünde Zeydan'a tebliğ edilmesinin ardından polis ekipleri belediye binasının etrafında bekleyen vatandaşlara müdahale etti.
TOMA, biber gazı ve plastik mermiler de kullanan polis kalabalığı dağıttı. Aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hatun daha sonra serbest bırakıldı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana Van, Hakkari, Esenyurt, Mardin Büyükşehir, Batman, Halfeti, Tunceli, Ovacık, Bahçesaray, Akdeniz, Siirt Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi olmak üzere toplam 10 belediyeye kayyum atandı.
Son Dakika › Politika › Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu - Son Dakika
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