Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu - Son Dakika
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Politika

Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, düzenledikleri basın toplantısı ile Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Hatimoğulları'nın açıklaması sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli için ''Sayın Abdullah Bahçeli'' ifadesini kullanması dikkat çekti.

15.02.2025 13:45  Güncelleme: 14:00
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DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan 'Süreç ve Kayyım' başlıklı bir basın toplantısı düzenledi.

"KAYYUMUN EVVELDEN ATANDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Toplantıda konuşan Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Erdoğan'a soruyoruz. Van'a kayyum atayarak var olan süreci dinamitlemek mi istiyorsunuz, bu diyalog sürecini darbelemeyi mi istiyorsunuz? Kayyumun evvelden atandığını biz çok iyi biliyoruz. Talimatın yurt dışında döndüğü gibi verildiğini de çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ HAKKINDA DA DAVA AÇMALARI GEREKİYOR"

Sözlerinin devamına "Bugün Türk-Kürt kardeşliğini 1 Ekim'den bu yana Sayın Bahçeli yaptığı her açıklamada ifade etti" diyen Hatimoğulları, "Bu saiklerle değerlendirdiğimizde Devlet Bahçeli hakkında da dava açmaları gerekiyor. Çünkü aynı söylemi söyleyen, aynı söylem üzerinden hareket eden yaklaşım, kent uzlaşısı, Cumhuriyet Başsavcısı'nın gözaltına alma gerekçesinde ifade ettiği kent uzlaşısını bir örgütsel suç, Türk-Kürt kardeşliğini ifade etmeyi bir örgütsel suç olarak göstermiştir. Bizler bunu asla kabul etmiyoruz" dedi.

BAHÇELİ GAFI

Tülay Hatimoğulları'nın basın açıklaması sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli'den bahsederken "Sayın Abdullah Bahçeli" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

ZEYDAN YERİNE VALİ BALCI ATANDI

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu gelişmenin ardından Zeydan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Dr. Ozan Balcı atandı.

ATAMA SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Görevden uzaklaştırma kararının belediye binası önünde Zeydan'a tebliğ edilmesinin ardından polis ekipleri belediye binasının etrafında bekleyen vatandaşlara müdahale etti.

TOMA, biber gazı ve plastik mermiler de kullanan polis kalabalığı dağıttı. Aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hatun daha sonra serbest bırakıldı.

31 MART'TAN BU YANA 11 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana Van, Hakkari, Esenyurt, Mardin Büyükşehir, Batman, Halfeti, Tunceli, Ovacık, Bahçesaray, Akdeniz, Siirt Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi olmak üzere toplam 10 belediyeye kayyum atandı.

Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları\'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

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Son Dakika Politika Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mahşerin atlısı:
    dem parti anayasa değişikliği konusunda ekepeden uzak durmalıdır ekepe kuzey Kore gibi bir yönetim tesis ediyor hukuk adalet sıfır ülkede tek partili rejim isteyen ekepeye halk dur diyecektir 177 8 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    Devlet ÖCALAN'da diyebilirdi?? 48 7 Yanıtla
  • Sk 06:
    demlenen zilliyetçi parti başkanı diyebilir normal 41 9 Yanıtla
  • Behzat null:
    Na gafı? Bilerek ve isteyerek yapıyor. Maksat, Devlet Bahçeli'yi Terör örgütü Lideri denen şerefsiz ile aynı kefeye koymaktır. 14 32 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Bu gaf degilki.bilinçli söylenmiş bir söz.şimdi dem,akp,MHP,hüdapar,dsp hepsi el ele kolkola yürüyorlar. 16 1 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    kadın çok haklı ve doğru konuşmuş.. mantıklı…artık hükümet saçmalamaya başladı.. 11 2 Yanıtla
  • OkeyOyna COM:
    Yürü git. 1 12 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Bu ülke iyice kafa karıştırmaya başladı 5 0 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Komedi gibi gönlünden geçeni söylemiş 0 0 Yanıtla
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