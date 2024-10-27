KDP'den Yeni Hükümet Çağrısı

Politika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) seçimlerin galibi olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), bütün siyasi tarafların katılacağı kapsayıcı yeni bir hükümetin kurulması çağrısında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), seçimlerin galibi Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Merkez Komitesi Erbil'de toplandı. Barzani başkanlığında yapılan toplantıda, seçim sonuçlarının onaylanmasından sonraki dönem ve hükümet kabinesi ile bölgedeki yasal kurumların kurulması için yasal işlemler ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

KDP Basın Ofisi tarafından toplantının ardından yapılan açıklamada, bölgenin anayasal varlığının korunmasının önemi vurgulanırken, bütün siyasi tarafların katılacağı kapsayıcı yeni bir hükümetin kurulması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Daha önce de lider Barzani ve parti tarafından belirtildiği gibi, ulusal çıkarların korunması ve bölgenin anayasal varlığının korunması amacıyla Kürdistan Demokrat Partisi'nin hiçbir kişi veya gruba karşı vetosu yoktur" denildi.

KDP'nin önceliğinin kapsamlı bir hükümetin kurulması, bölge halkının hak ve özgürlüklerinin korunması ile vatandaşlara hizmet etmek olduğu aktarılırken, "Bu amaçla toplantı, uygun bir program hazırlanması ve bu konuda gerekli adımların atılması için siyasi büroya yetki verdi" ifadeleri kullanıldı.

Kürdistan İslami Birliği'nden muhalefet kararı

Seçimlerde 7 sandalye kazanarak 4. sırada yer alan Kürdistan İslami Birliği (KİB) ise, KDP'nin çağrısına karşı yeni hükümete katılmama ve muhalefette kalma kararı aldığını açıkladı. KİB Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, seçim komisyonuna seçimlerde ortaya çıkan eksiklikler ve ihlallerin takip edilmesi çağrısında bulunuldu.

KDP 100 sandalyenin 39'unu elde etti

IKBY'de Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), 20 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerde parlamentodaki 100 sandalyenin 39'unu elde ederek seçimlerin galibi olmuştu. Kürdistan Yurtseverler Birliği 23 sandalye kazanırken, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birliği 7, Ulusal Tavır Partisi 4, Kürdistan Adalet Topluluğu 3, Halk Cephesi 2, Değişim Hareketi 1 ve Kürdistan Bölgesi İttifakı 1 sandalyenin sahibi olmuştu. - ERBİL