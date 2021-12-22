Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısı için: İktidara iyilik yapıyoruz - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Koza Tv ekranlarında Geniş Açı Özel programına konuk olarak canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefetin son zamanlarda gittikçe artan erken seçim çağrıları hakkında da yorumlarda bulunan Kılıçdaroğlu "Biz, kendisine iyilik yapıyoruz aslında. Erken seçim kararı alır veya almazlar. Kendileri bilirler. Almazlarsa bu bizim lehimize. Almazlarsa bu perişanlık devam edecek yani, millet daha fazla görecek perişanlığı" dedi.

"VATANDAŞ DAHA FAZLA MAĞDUR OLMASIN İSTİYORUZ"

Erken seçimle ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak "Kendisi bilir" diyen Kılıçdaroğlu, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Biz, erken seçimi, vatandaş daha fazla mağdur olmasın diye istiyoruz. Çünkü, gecikilen her günün topluma maliyeti, insana maliyeti, gençlere, kadınlara, ailelere maliyeti artıyor. Pahalılık var, zam var, zulüm var. İnsanlar perişan vaziyette. Böyle bir durumda ne yapılır? Sağlıklı işleyen bir demokraside halkın hakemliğine başvurursun. Kendisine güveniyorsa ki o söylediğine göre kendisine güveniyor, o zaman sandığı koyar, oyu alır ve döner bana der ki 'Bak Bay Kemal, ben sana demedim mi tekrar kazanacağım diye. Sandığı koydum ve kazandım. Sen de sesini kes'. Ben şimdi halkın sesini dillendiriyorum. Halkın sorunlarını dillendiriyorum

"KENDİSİNE İYİLİK YAPIYORUZ ASLINDA"

Halkın sorunu var, dertleri var, perişan vaziyette. Kara kış geldi; elektrik faturasını ödeyemeyen var, doğal gaz faturasını ödeyemeyen var, eğitim masraflarını karşılayamayan var. Dolayısıyla böyle bir tablo var. Biz, kendisine iyilik yapıyoruz aslında. Erken seçim kararı alır veya almazlar. Kendileri bilirler. Almazlarsa bu bizim lehimize. Almazlarsa bu perişanlık devam edecek yani, millet daha fazla görecek perişanlığı."