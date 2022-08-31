Kemal Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda çiftçinin, esnafın banka kredilerinin faizlerini sileceğim" - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda çiftçinin, esnafın banka kredilerinin faizlerini sileceğim"

31.08.2022 14:20

- Kemal Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda çiftçinin, esnafın banka kredilerinin faizlerini sileceğim" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Esnafa ve çiftçiye sözüm var. İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim" dedi.

- Kemal Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda çiftçinin, esnafın banka kredilerinin faizlerini sileceğim"

SAMSUN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Esnafa ve çiftçiye sözüm var. İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim" dedi.

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantı yaptı. Vezirköprü'de meydanda vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu topraklarda bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece, devleti yönetiyorsam, ben o gece uyuyamam. Herkesin karnı doyacak. Her evde huzur, bereket olacak. Çiftçi, emekli, esnaf kazanacak" diye konuştu.

Esnafa ve çiftçiye sözü olduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Banka, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu: 'İktidar olduğumuzda çiftçinin, esnafın banka kredilerinin faizlerini sileceğim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda çiftçinin, esnafın banka kredilerinin faizlerini sileceğim" - Son Dakika
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