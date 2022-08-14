Kenya'daki devlet başkanlığı seçiminde William Ruto önde götürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kenya'daki devlet başkanlığı seçiminde William Ruto önde götürüyor

14.08.2022 22:54
Kenya'daki devlet başkanlığı seçiminde William Ruto önde götürüyor

Kenya'da 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde oy sayma işlemi hala devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre 2013'ten bu yana Devlet Başkanı Yardımcısı görevinde olan William Ruto seçimi önde götürüyor.

Kenya'da 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde oy sayma işlemi hala devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre 2013'ten bu yana Devlet Başkanı Yardımcısı görevinde olan William Ruto seçimi önde götürüyor. Ruto, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 52'sini aldı.

Kenya'da 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde 2013'ten bu yana Devlet Başkanı Yardımcısı görevinde olan William Ruto'nun önde olduğu belirtildi. Ruto'nun resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 52'sini, sol eğilimli rakibi muhalefet lideri Raila Odinga'nın oyların yüzde 48'ini aldığı aktarıldı.

Oy sayım işlemindeki yavaşlık, sayım merkezinde öfke ve gerilime neden olurken, bugüne kadar oyların 4'de 1'inden biraz fazlası sayıldı. Kazananın ilan edilmesi için oylamadan itibaren Seçim Komisyonunun 7 günü bulunuyor.

Seçimin ikinci tura kalması bekleniyor

Başkanlık yarışında bir adayın ilk turda yüzde 50+1 barajını geçememesi durumunda seçimin ikinci turuna gidilecek. Sandıklar açıldıkça Ruto'nun oylarının düşmesi nedeniyle seçimin ikinci tura kalması bekleniyor. Odinga ve Ruto, iki dönem sınırını dolduran Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın yerini almak için yarışıyor.

Öte yandan yaklaşık 22 milyon seçmenin bulunduğu Kenya'da, patlak veren şiddet olayları nedeniyle 2007 seçimlerinde bin 200'den fazla, 2017 seçimlerinde ise 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. - NAİROBİ

YORUMLAR
500
Çin'in Kenya'da İnşa Ettiği Modern Demiryolu Yeşile Saygısıyla Ön Plana Çıkıyor Çin'in Kenya'da İnşa Ettiği Modern Demiryolu Yeşile Saygısıyla Ön Plana Çıkıyor
Kaynak: İHA

Kenya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kenya'daki devlet başkanlığı seçiminde William Ruto önde götürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi
21:26 Savcı Sayan'ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri spiker Fulya Kalfa'yı bunalttı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
21:25 Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor! Antonio Conte ile Thomas Tuchel birbirine girdi
20:52 Bakan Koca'dan binlerce doktoru ilgilendiren sözler: Yeni uygulama kapsamında sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak
20:52 Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den süpriz tercihler! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri...
20:48 Tansiyonun tavan yaptığı Londra derbisinde, Chelsea ile Tottenham yenişemedi! Maça Conte ile Tuchel'in tartışması damga vurdu
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümüne dair paylaşım: Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız
20:14 Vitor Pereira, "Görevden alınmaktan korkuyor musun?" sorusunu duyunca küplere bindi: Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musun?
20:07 Korkunç olay! Dengesini kaybedip patoz makinesinin içine düşen çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti
19:50 UNESCO'nun tsunami uzmanından korkutan sözler: İstanbul'u tsunami vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 22:54:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kenya'daki devlet başkanlığı seçiminde William Ruto önde götürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement