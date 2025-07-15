Kıbrıs Toplantısı New York'ta

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16-17 Temmuz 2025 tarihlerinde New York'ta düzenlenecek olan Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16-17 Temmuz 2025 tarihlerinde New York'ta düzenlenecek olan Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak. Toplantıda diğer taraflar, BM Genel Sekreteri (BMGS) Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty tarafından temsil edilecek. Türk tarafı, New York'ta gerçekleştirilecek toplantı neticesinde, Ada'daki iki taraf arasında bir iş birliği kültürünün gelişmesini sağlayıcı adımların atılabilmesini hedefliyor. Bakan Fidan, 17- 18 Mart 2025 tarihlerinde Cenevre'de aynı formatta düzenlenen toplantıya da katılmıştı.

New York'ta düzenlenecek ikinci toplantının hazırlıklarını yürütmek üzere BMGS'nin Kıbrıs konusundaki eski Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Türkiye'nin de onayıyla, 2 Mayıs 2025 tarihinde yeniden Şahsi Temsilci olarak atanmış ve 12 Mayıs'ta görevine başlamıştı. - ANKARA