Kılıçdaroğlu, Konut Görevlileri Sendikasını ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, apartman görevlilerine seslenerek, "Moralinizi bozmayın, Türkiye güzel bir ülke, Türkiye büyük bir ülke. Sizin sorunlarınız var biliyorum, ama sizin sorunlarınızı çözmek benim boynumun borcudur." dedi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Konut Görevlileri Sendikasını (Konut-Sen) ziyaret ederek, Sendika Genel Başkanı Uğur Gözel ile bir süre görüştü.

Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Gözel gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Konut-Sen Genel Başkanı Gözel, sendikanın 2015'te apartman görevlilerinin sesi olmak için kurulduğunu söyledi.

Apartman görevlilerini koruyan bir kanunun bulunmadığını, meslek standardının olmadığını ve her işi yapmak durumunda kaldıklarını ifade eden Gözel, apartman görevlileri için yasanın çıkması konusunda her türlü adımı attıklarını dile getirdi.

"Yanınızda olmaya devam edeceğim"

Kılıçdaroğlu, apartman görevlilerinin örgütlenmesinin önemini vurgulayarak, "Sizin sesinizi duyurabilmemiz için sizin derdinizi bilmemiz lazım. Sizin derdinizi anlatacak olan da ya bir dernek ya da bir sendika. Bu çerçevede elimizden gelen bütün çabaları gösterdik. Bütün apartman görevlisi arkadaşlarıma, 1 milyonu aşkın apartman görevlisi arkadaşıma seslenmek isterim. Moralinizi bozmayın, Türkiye güzel bir ülke, Türkiye büyük bir ülke. Sizin sorunlarınız var biliyorum, ama sizin sorunlarınızı çözmek benim boynumun borcudur." diye konuştu.

Apartman sakinlerinin ve apartman görevlilerinin karşılıklı birbirlerinden beklentilerinin olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, iki tarafın da adalet ortamında bir araya gelmesi, adil kararlar alması gerektiğini söyledi.

Apartman görevlilerinin çocuklarının geleceğini ve sorunlarını apartman sakinlerinin düşünmesi ve ihtiyaçları varsa gidermesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, bu çerçevede sendikanın yaptığı faaliyetin çok önemli olduğunu vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, apartman görevlilerinin insani koşullarda yaşamadığını, salgın döneminde çok büyük sıkıntılar çektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizden isteğim, tekrar örgütlenin, bir araya gelin. Bir sorunla karşılaştığınızda bilin ki Kılıçdaroğlu kardeşiniz yanınızda. Sizin yanınızda olmaya devam edeceğim. Bu ülkede fakirin, fukaranın, garibin, gurebanın yanında olan kişiyim. Bunun bir hak, adalet mücadelesi olduğunu, insanlık mücadelesi olduğunu biliyorum.

Dolayısıyla bu ülkede yaşayan herkesin huzur içinde yaşaması lazım. Evlatlarına huzur içinde bakması lazım. Herkesin huzur içinde yaşarken en azından kendi ihtiyacını da bir anlamda gidermesi lazım. Bunun için de asgari ücretin yükselmesi halinde sadece apartman görevlilerinin ücretleri yükselmedi aslında, bütün asgari ücretlilerin ücretleri yükseldi. Dolayısıyla bu anlayışı da hafızalarının bir yerinde tutmaları çok önemli ve değerli."

"Dolar bazında garantiler verildi"

Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkartarak dış ticaretle iştigal edenler dışında herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirasıyla yaptığı bir yer haline getirmek için herkesten destek istiyoruz' açıklaması yaptı. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Demek ki Sayın Erdoğan, Türkiye'de çift paranın kullanıldığını kabul ediyor. Yani bir taraftan döviz bir taraftan Türk lirası. İyi de memleketi bu hale kim getirdi? Getiren kim? Bu şikayeti yapan kişi. Önce sesini beşli çeteye duyurması lazım.

Dolar bazında garantiler verildi. Dolar bazında köprülerin, yolların bedelleri var. Bunlar ücret alıyorlar. Aynı zamanda yüksek mevduat sahiplerine de dolar üzerinden kur garantisi verildi. Nasıl oluyor bu? Bir adam bir şey söylerken en azından söylediğini bir ölçmeli, tartmalı. En azından bir kişiye bir danışmalı. Ben böyle konuşacağım da bu doğru mudur, yanlış mıdır?

Vatandaş ne olacak? Vatandaşın cebinde dolar mı var? Doları taşıyanlar belli, yanında gezenler. Dolar garantisi alanlar belli, onlar da yanında gezenler. Beşli çetenin kim olduğunu sadece ben bilmiyorum bütün dünya biliyor. Şimdi kalkmış, 'Çift paradan Türkiye'yi kurtaracağız'. Kurtarmak istiyorsan önce beşli çeteyi çağıracaksın, diyeceksin ki 'Yolları, köprüleri, doları bitiriyorum hepsi Türk lirası olacak'.

Vatandaşı kandırmasınlar. Herkes gerçeği biliyor. Neyin ne olduğunu biliyor. Allah aşkına apartman görevlilerinin dolarları mı var? Avroları mı var? Kalkmış, efendim apartman görevlilerinin arabası var diye, cep telefonu var diye... İnsaf kardeşim. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Yani apartman görevlisinin arabası olmasın mı? Murat 131'i, Serçesi olmasın mı bu insanların?"

"Cumhurbaşkanı, 'Devlet olarak çok büyük fedakarlık yaptık. Zamları en alt seviyede yansıttık. Devletin fedakarlığı büyük, 165 milyar lira' dedi. Nasıl yorumlarsınız" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Fakirden, fukaradan yana, garipten gurebadan yana hükümet hiçbir fedakarlık yapmamıştır. Hangi fedakarlığı yaptı? Eğer bir fedakarlık yaptıysa yani birilerine imkan sağladıysa gidin bakın dolarla ihale alanlar, hepsi karlı. Garanti alanlar, hepsi karlı. Bankada 1 milyon lira tasarrufu olanlar, kur garantisi alanlar... Şu fakir fukaraların ödedikleri vergilerden alıyorsun, götürüyorsun onlara kur garantisi olarak ödüyorsun. Sonra da dönüyorsun, adalettir, haktır, hukuktur bundan bahsediyorsun. Efendim dolardı, Türk lirasıydı. 'Getirin dolarlarınızı Türk lirasına çevirin' diyorsunuz. Kendi yakınlarının, akrabalarının, dostlarının getirsin paralarını, dolarlarını, avrolarını Türk lirasına çevirsin. Önce bu millete bir örnek olsun, bir görelim bakalım. Erdoğan, kaç milyon dolarını getirip acaba Türk lirasına çevirecek?"

"Bürokrasinin çürüdüğünü biliyorum"

"TÜİK Başkanı, 'Ben 84 milyonun ahını alamam, enflasyonu düşük açıklama gibi bir şey yapamam' dedi. Ne söylersiniz açıklamalara?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Bürokrasinin çürüdüğünü biliyorum. Ciddi bir çürüme var. Saraydan alınan talimat üzerine enflasyon rakamları açıklanıyor. Allah aşkına bunlar bir markete gitmiyorlar mı? Pazara gitmiyorlar mı? Yumurtanın fiyatını görmüyorlar mı? Zeytinyağının, mısır yağının fiyatını görmüyorlar mı? Bunlar gerçekten peynirin, sütün, zeytinin fiyatını, bunları bilmiyorlar mı? Kaç liradan kaç liraya çıktı diye. '84 milyonun ahını alamam'. Zaten ahını aldınız ya geriye bakakaldı. Daha ne kalsın."

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir soruya ise Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse şundan en ufak bir endişe duymasın, 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacaktır." yanıtını verdi.