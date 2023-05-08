Akşener, evinin salonunda Kılıçdaroğlu ve eşini ağırladı - Son Dakika
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Akşener, evinin salonunda Kılıçdaroğlu ve eşini ağırladı

08.05.2023 10:53

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi ile birlikte İYİ Parti lideri Meral Akşener'i evinde ziyaret etti. Uzun zamandır evlerinin mutfağından paylaşımlar yapan Kılıçdaroğlu çifti, bu defa Akşener ve kocası ile birlikte geçirdikleri akşamı salonda çekildikleri bir fotoğraf ile açıkladı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret etti.

EŞLERİ DE KATILDI

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener ile görüştü. Akşener ailesinin Ankara'daki konutunda gerçekleşen ziyarette, her iki lider son gelişmeleri de değerlendirdi.

BU KEZ SALONDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Ziyarete ilişkin bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Selvi Kılıçdaroğlu, "Kıymetli Akşener ailesine misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Bugün tanık olduklarımıza rağmen güzel bir geceydi. Bu ülkenin huzura, sevgiye ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Bahar geliyor." ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır evlerinin mutfağından paylaşımlar yapan Kılıçdaroğlu çiftinin, bu kez Akşener ve kocası ile birlikte geçirdikleri akşamı salonda çekildikleri bir fotoğraf ile duyurması dikkatlerden kaçmadı.

İşte o fotoğraf:

Akşener, Kılıçdaroğlu ve eşini ağırladı! Fotoğraf bu kez mutfaktan değil salondan geldi
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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener, evinin salonunda Kılıçdaroğlu ve eşini ağırladı - Son Dakika


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