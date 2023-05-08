Akşener, evinin salonunda Kılıçdaroğlu ve eşini ağırladı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret etti.

EŞLERİ DE KATILDI

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener ile görüştü. Akşener ailesinin Ankara'daki konutunda gerçekleşen ziyarette, her iki lider son gelişmeleri de değerlendirdi.

BU KEZ SALONDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Ziyarete ilişkin bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Selvi Kılıçdaroğlu, "Kıymetli Akşener ailesine misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Bugün tanık olduklarımıza rağmen güzel bir geceydi. Bu ülkenin huzura, sevgiye ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Bahar geliyor." ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır evlerinin mutfağından paylaşımlar yapan Kılıçdaroğlu çiftinin, bu kez Akşener ve kocası ile birlikte geçirdikleri akşamı salonda çekildikleri bir fotoğraf ile duyurması dikkatlerden kaçmadı.

İşte o fotoğraf: