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Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı

24.01.2022 14:58
Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sanayi tesislerinde enerji kesintisi kararına tepki göstererek "Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler!" dedi.

Sanayiye yönelik doğalgaz ve elektrik kesintisi kararına, üreticiler ve iş dünyası sonrası bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, "Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı" diyerek, "Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler!" sözlerine yer verdi.

"BU İKTİDAR BU ÜLKEYE BUNUDA YAŞATTI"

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, "Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler!" dedi.

Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı
Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı
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Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı - Son Dakika
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