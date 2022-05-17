Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandığı SADAT'a AK Parti'den ziyaret! "Güzide kuruluşumuz SADAT'ımızı ziyaret ettik" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandığı SADAT'a AK Parti'den ziyaret! "Güzide kuruluşumuz SADAT'ımızı ziyaret ettik"

17.05.2022 11:37
Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandığı SADAT'a AK Parti'den ziyaret! "Güzide kuruluşumuz SADAT'ımızı ziyaret ettik"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandığı SADAT'a AK Parti cephesinden ziyaret geldi. AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yapılan ziyareti, "Ana muhalefet partisi liderinin baskın yapmaya kalktığı, Bölgemizde faaliyet gösteren, Milli ve Manevi değerlere önem vererek Savunma Sanayii alanında Ülkemizi yurtdışında başarı ile temsil eden güzide kuruluşumuz SADAT'ımızı ziyaret ettik." ifadeleriyle duyurdu.

AK Parti'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandığı SADAT'a ziyaret geldi. AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı, Kılıçdaroğlu'nun "Burası paramiliter bir kuruluştur. Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" dediği SADAT'tan "ülkemizi yurtdışında başarı ile temsil eden güzide kuruluşumuz" ifadeleriyle bahsetti.

"ÜLKEMİZİ YURTDIŞINDA BAŞARI İLE TEMSİL EDEN GÜZİDE KURULUŞUMUZ..."

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İlçe Başkanımız Mustafa Günaydın, Ana muhalefet partisi liderinin baskın yapmaya kalktığı, Bölgemizde faaliyet gösteren, Milli ve Manevi değerlere önem vererek Savunma Sanayii alanında Ülkemizi yurtdışında başarı ile temsil eden güzide kuruluşumuz SADAT'ımızı ziyaret etti."

Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandığı SADAT'a AK Parti'den ziyaret: Güzide kuruluşumuz SADAT'ımızı ziyaret ettik
YORUMLAR
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AK Parti, SADAT, Politika, Güncel, Son Dakika

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