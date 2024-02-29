Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultay sorusuna yanıt - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultay sorusuna yanıt

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin durumuna dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay toplama girişimlerinin olmadığını ve partinin başarısı için herkesin elinden geleni yaptığını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlerde bir sorun çıkarsa bunun tartışılacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinde daha sağlıklı bir işleyiş olmasını isterdiğini ve aday belirlendiyse arkasında durulması gerektiğini vurguladı.

29.02.2024 16:36  Güncelleme: 16:58
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası partide olağanüstü kurultay toplama girişiminde bulunup bulunmayacağıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili "Yok hayır öyle bir şey yok. CHP'nin başarılı olması için tabii bizim de arzumuz, herkesin ortak arzusu. Başarılı olması için herkes elinden geleni yapıyor." dedi.

"YEREL SEÇİMLERDE SORUN ÇIKARSA TARTIŞILIR"

Kılıçdaroğlu, TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Size partiden davetler var. Katılmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evet çağrı var söyleniyor zaman zaman. İfade ediliyor ama ben bu çağrının bugün için çok doğru olduğunu sanmıyorum." diyerek 31 Mart sonrasını işaret etti.

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında "Ama yerel seçimlerde bir sorun çıkarsa o zaman tabii doğal olarak oturup hep beraber masaya yatırıp, neden başarı sağlanamadı diye düşünür, tartışılır yani." ifadelerini kullandı.

"PARTİNİN ESKİ LİDERLERİ GÖRÜŞ BEYAN ETMEZ"

Aday belirleme sürecinde fikrinin sorulup sorulmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu "Yok hayır. Şöyle bizim partinin geleneğinde görüş sorulmazsa partinin eski genel başkanları görüş beyan etmezler. Yani ben de aynı geleneği sürdürüyorum. Eğer bir görüş sorulsaydı düşüncelerimi ifade ederdim. O sorulmadığı zaman tabii doğal olarak biz partinin iradesine saygı gösteririz yani." dedi.

"ADAY BELİRLEDİYSENİZ ARKASINDA DURACAKSINIZ"

Kılıçdaroğlu, açıklanan CHP belediye başkan adaylarıyla ilgili sözlerine şöyle devam etti: "Aday belirleme sürecinin daha sağlıklı yapılmasını isterdim. Aday belirleme sürecinde Lütfü Savaş beyin, bu kadar yıpratılması doğru değil. Doğru değil yani. Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız."

"PARTİ İÇİ SORUNLARLA İLGİLİ CEVAP VERMİYORUM"

Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "CHP de şimdi sizden sonra Ekrem Bey bir yerde Özgür Bey bir yerde. Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi kuran parti. CHP ikili yapılıyı kaldırır mı?" sorusuna ise "Ben parti içi sorunları hiç konuşmadım. Parti içi sorunları onlar bizim kendi iç sorunlarımız. Bu tür sorulara cevap vermiyorum zaten." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu\'ndan olağanüstü kurultay sorusuna yanıt
Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Gündem, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultay sorusuna yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Harun Gür: Yaşı epey ilerledi. Gençlerin önünü açın. Akil adam olarak bir köşede oturmalı. Partinin başkanı var. Tekere çomak sokmanın gereği yoktur. 9 19 Yanıtla
  • haciwat: Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında "Ama yerel seçimlerde bir sorun çıkarsa o zaman tabii doğal olarak oturup hep beraber masaya yatırıp, neden başarı sağlanamadı diye düşünür, tartışılır yani." ifadelerini kullandı. dedi 20 sene secim kaybeden kisi 9 8 Yanıtla
  • Burak Aslantaş: Herkes birgün ama birgün Kemal kılıçdaroğlunun haklı olduğunu görecek yıllar sonra kamer genç haklıymış dediğimiz gibi 6 4 Yanıtla
  • haciwat: Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında "Ama yerel seçimlerde bir sorun çıkarsa o zaman tabii doğal olarak oturup hep beraber masaya yatırıp, neden başarı sağlanamadı diye düşünür, tartışılır yani." ifadelerini kullandı. Dedi 20 sene secim kaybedip israrla koltukta oturan kisi haala geri gelme pesinde ben olsam hic bir yerde gorunmezdim ... 4 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultay sorusuna yanıt - Son Dakika
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