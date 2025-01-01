Kilis için Yeni Projeler: Sağlık, Kültür ve Sosyal Altyapı Güçlenecek

Politika

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, basın mensuplarıyla bir araya gelerek şehir için planlanan projeleri paylaştı. Dal, özellikle tarihi ve kültürel alanlara yapılacak yatırımlar ile sağlık ve sosyal altyapıyı güçlendirecek projelere vurgu yaptı.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis'te basın mensuplarıyla bir araya gelerek şehrin geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Kilis'in tarihi ve kültürel mirasını korumaya ve ileriye taşımaya yönelik projeler üzerinde çalıştıklarını beliren Dal, şehre yapılacak yatırımlar ile sağlık ve sosyal altyapıyı güçlendireceklerini de ifade etti.

"Pasaj yenilenmeliydi, bu bizim eksiğimiz"

Milletvekili Dal, Kilis Belediyesi'nin AK Parti yönetiminde olduğu dönemde, belediyeye ait pasajın yenilenmesi gerektiğini ancak bu konuda adım atılamadığını belirtti. Dal, öz eleştiride bulunarak, "Düne kadar belediyeler bizdeydi. Bu pasajın çoktan yenilenmesi gerekiyordu. Bu konuda defalarca oturup konuştuk. 'Bunu bitirelim, aslına uygun şekilde revize edelim, tarihi dokuya zarar vermeden düzenleyelim' dedik, ama yapılmadı. Bu, bizim eksiğimizdir ve öz eleştiri olarak söylüyorum" dedi.

" Cumhuriyet Meydanı'nı büyük ve modern hale getireceğiz"

Kilis'in kültürel ve sosyal dokusunu güçlendirmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nı yeniden düzenleyeceklerini duyuran Milletvekili Dal, "Cumhuriyet Meydanı'nı çok daha büyük ve modern bir hale getireceğiz. Bu düzenleme sayesinde şehir içindeki ulaşım daha rahat hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Kilis'e yeni bir kültür merkezi kazandıracaklarını da belirten Dal, "Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nin ötesine geçecek, çok daha kapsamlı ve büyük bir kültür merkezi açacağız. Bu projeyi görev sürem bitmeden hayata geçireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Kilis'e tıp fakültesi kazandıracağız"

Kilis'in sağlık altyapısını güçlendirmek için şehirde bir eğitim ve araştırma hastanesi kurmayı hedeflediklerini ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne bir tıp fakültesi kazandıracaklarını belirten Dal, "Bu hastane, vatandaşlarımızın ileri düzey sağlık hizmetlerini şehir dışına çıkmadan almasını sağlayacak. Aynı zamanda sağlık eğitimi ve araştırma konusunda bölgeye büyük katkı sunacak" dedi.

Eğitim araştırma hastanesi projesinin, modern tıbbi cihazlarla donatılmış bir altyapı ve geniş uzman kadrosu ile hizmet vereceğini belirten Dal, yan dal uzmanlıklarının da bölgede sağlık hizmetlerine yeni bir boyut kazandıracağını da söyledi.

"Tıp fakültesi şehrin sağlık altyapısını güçlendirecek"

Eğitim araştırma hastanesinden sonra en büyük hedeflerinden birinin Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne bir tıp fakültesi kazandırmak olduğunu söyleyen Dal, "Kilis'in gençlerine sağlık alanında eğitim fırsatları sunacak bu fakülte, aynı zamanda şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirecek ve nitelikli sağlık personeli yetiştirecek bir merkez olacak" şeklinde konuştu.

Kilis Millet Bahçesi'ni bahar ayında açmayı hedefliyoruz

Yapımı devam eden Kilis Millet Bahçesi'nin bahar ayında açılacağını duyuran Milletvekili Dal, "Halkımızın huzur içinde yeşillikler arasında vakit geçireceği bir mekan kazandırıyoruz. Kilis Millet Bahçesi'ni bahar ayında açmayı planlıyoruz" diye konuştu. - KİLİS