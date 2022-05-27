Kilis'te 27 Mayıs darbesi kınandı - Son Dakika
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Kilis'te 27 Mayıs darbesi kınandı

27.05.2022 22:50

Kilis'te 27 Mayıs darbesi kınandı AK Parti Kilis il teşkilyatı tarafından yapılan yazılı basın açıklaması ile 27 Mayıs Darbesine tepki gösterildi.

Kilis'te 27 Mayıs darbesi kınandı

KİLİS - AK Parti Kilis il teşkilyatı tarafından yapılan yazılı basın açıklaması ile 27 Mayıs Darbesine tepki gösterildi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı basın açıklamasında, Vesayetin, hüküm sürdüğü her dönemde haksız ve hukuksuz olarak masum insanların kanına girdiğini ifade ederek, "Vatansever milletin evlatlarını postallarıyla ezmiştir. Türkiye birçok kez darbelere maruz kalmıştır. Bu darbeler milletimizin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe; 27 Mayıs 1960'ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs Darbesi, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Üzerinden yıllar geçse de vesayetçi odaklar varlığını devam ettirerek en son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalışmışlardır. Ancak Milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir" dedi.

Kilis'te 27 Mayıs darbesi kınandı
Kilis'te 27 Mayıs darbesi kınandı
Kilis'te 27 Mayıs darbesi kınandı
Kilis'te 27 Mayıs darbesi kınandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

AK Parti, Türkiye, Kilis, Mayıs, Politika, Son Dakika

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