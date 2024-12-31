Kırgızistan'da FETÖ Bağlantılı Okullar Maarif Vakfı'na Devredildi - Son Dakika
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Politika

Kırgızistan'da FETÖ Bağlantılı Okullar Maarif Vakfı'na Devredildi

Kırgızistan'daki FETÖ ile bağlantılı okullar, Maarif Vakfı'na devredilerek eğitim standartları yükseltilecek.

31.12.2024 20:24
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Kırgızistan Bakanlar Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, ülkedeki terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu bilinen okulları Maarif Vakfına devrettiklerini bildirdi.

Kırgızistan'daki terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu bilinen okulları Maarif Vakfına devredildi. Kırgızistan Bakanlar Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Uluslararası Maarif Vakfı Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan ile bir araya geldi. Baysalov, görüşmede "Sapat" eğitim kurumları ağının Maarif Vakfına devredilmesi hakkında bilgi vererek, "Maarif Vakfı, Kırgızistan'da faaliyet gösterdiği 5 yıl içinde hem ulusal, hem de uluslararası gereklilikleri karşılayarak eğitim standartlarında en üst düzeyde kalite sergiledi. 'Sapat' eğitim kurumları yönetiminin devredilmesi öğrencilerin ve ebeveynlerin yararına olacağından ve eğitim koşullarını ve kapsamlı gelişim beklentilerini önemli ölçüde iyileştireceklerinden eminiz. Yeni yönetime devretme süreci mevzuatlar gereği çalışanların çalışma haklarının korunması ve eğitim sürecinin devamlılığının garanti altında alınması suretiyle gerçekleştirilmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

Hüsnü Bircan da, Vakfın önümüzdeki aylarda Kırgızistan'ın eğitim altyapısının geliştirilmesine büyük yatırımlar çekmeyi planladığını kaydederek, okul ağını genişletmeyi, modern teknolojileri ve eğitim programlarını tanıtmayı ve öğrenciler için yeni fırsatlar oluşturmayı planladıklarını aktardı.

Maarif Vakfının Kırgızistan'daki ilkokulu 2021'de açılmış olup, kampüsü 11 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Okulda Kırgızca, Türkçe ve Rusça dersler veriliyor. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kırgızistan, Güvenlik, Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Kırgızistan'da FETÖ Bağlantılı Okullar Maarif Vakfı'na Devredildi - Son Dakika

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