Kırşehir Alperen Ocaklarına yeni atama - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir Alperen Ocaklarına yeni atama

28.05.2022 14:35
Kırşehir Alperen Ocaklarına yeni atama

Alperen Ocakları Genel Merkez kararıyla Kırşehir'de yeni ocak başkanı ataması yapıldı.

Alperen Ocakları Genel Merkez kararıyla Kırşehir'de yeni ocak başkanı ataması yapıldı.

Kırşehir Alperen Ocakları Eğitim Kültür Vakfı Temsilciliği ögrevine Samet Yeniçeri genel merkez kararıyla atandı. Yeniçeri, Türk-İslam ülküsünü benimsediğini ve Kırşehir'de idealleri uğruna çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Evli ve 2 çocuk babası olan Yeniçeri, "Kırşehir'de bir çok sivil toplum kuruluşu içerisinde yer aldım. Şehrimizi doğru temsil etmek için merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun da önemsediği bir oluşum içerisinde yer almak ve bu göreve layık görülmek beni mutlu kıldı"dedi. - KIRŞEHİR

YORUMLAR
500
Profesör Dr. Fuat Sezgin, Bursa'da 4 lisede anıldı Profesör Dr. Fuat Sezgin, Bursa'da 4 lisede anıldı Onlara sıcak işlemiyor, 90 derecede zorlu mesai Onlara sıcak işlemiyor, 90 derecede zorlu mesai
Kaynak: İHA

Alperen Ocakları, Kırşehir, İslam, Ocak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kırşehir Alperen Ocaklarına yeni atama - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Rus ordusu, Ukrayna'daki Krasniy Liman şehrini kontrol altına aldı
14:20 7 bin yıllık tohum çiftçinin yüzünü güldürdü: Buğday sorunu kalmayacak
14:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün
14:13 Denizli'de sıcak hava asfalt eritti! Yerli halk tedirgin: Ağustos ayında ne olacak kim bilir?
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
13:39 Bu yaz yaşanabilecek orman yangınları için önlemler alındı! Geçen sene 3 olan uçak sayısı bu yıl 20'ye, 39 olan helikopter sayısı 55'e yükseltildi
13:23 Hayaller kır düğünü, gerçekler halı saha! Hayal kırıklığına uğrayan çift mahkemeye başvurup 30 bin TL kazandı
12:37 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
12:20 Bakan Kurum'dan uygun fiyatlı konut projesi! Erdoğan, ağustos ayında açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 14:41:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir Alperen Ocaklarına yeni atama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement