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KKTC Başbakanı Sucuoğlu: "Bizim mücadelemiz 5 yıllık istikrarlı bir hükümet" - Son Dakika

KKTC Başbakanı Sucuoğlu: "Bizim mücadelemiz 5 yıllık istikrarlı bir hükümet"

23.01.2022 14:08
KKTC Başbakanı Sucuoğlu: "Bizim mücadelemiz 5 yıllık istikrarlı bir hükümet"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim mücadelemiz 5 yıllık istikrarlı bir hükümet" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim mücadelemiz 5 yıllık istikrarlı bir hükümet" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen erken genel seçim kapsamında başkent Lefkoşa'daki Şehit Tuncer İlkokulu'ndaki 150 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, "Birbirimizi kırmadan, birbirimizi küstürmeden, toplumda kırgınlık oluşturmadan geçirmiş olduğumuz bir seçim süreci oldu. Tüm partilere, tüm parti başkanlarına ve tüm partili dostlarımıza teşekkür ediyorum. Aldığım bilgilere göre, diğer bölgelerde de katılım iyi gidiyor. İnşallah yarından itibaren de hızlı bir şekilde yeni hükümetin kurulması çalışmaları ve buna bağlı olarak da ülkenin siyasi istikrarı yakalamasından sonra da hep söylediğimiz ve ihtiyacımız olan ekonomik istikrarı sağlamak için hazırlamış olduğumuz plan ve programları hızlı bir şekilde yürürlüğe sokarız, beklentimiz bu" dedi.

"UBP açık ara önde"

UBP'nin açık ara önde olduğunu söyleyen Sucuoğlu, "Aylardır miting yaparak gezen tek partiyiz. Sokağa ve aldığımız ilgiye bakarsak tek başımıza iktidar olabilmemiz mümkün gözüküyor. Biz sandıktan çıkacak olan her neticeye saygı duyuyoruz" ifadelerine yer verdi. Siyasi istikrarın sağlanmadığı yerde ekonomik istikrarın olmayacağını da belirten Sucuoğlu, "Bizim mücadelemiz 5 yıllık istikrarlı bir hükümet. Özellikle içinde bulunduğumuz salgının da etkisiyle ciddi bir şekilde aşağıya doğru giden ekonomik daralmayı, sektörel daralmayı ve özel sektörümüzün içinde bulunduğu sıkıntıları bir an evvel düzeltebilmek" dedi. - LEFKOŞA

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Başbakan, Hükümet, Kıbrıs, Ubp, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC Başbakanı Sucuoğlu: 'Bizim mücadelemiz 5 yıllık istikrarlı bir hükümet' - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Sucuoğlu: "Bizim mücadelemiz 5 yıllık istikrarlı bir hükümet" - Son Dakika
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