KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY'nin 19 maddelik önerisini almadığını söyledi - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY'nin 19 maddelik önerisini almadığını söyledi

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis'in 19 maddelik öneri belgesinin kendisine ulaşmadığını söyledi. Erhürman, müzakerede BM Genel Sekreteri'nin önerilerine odaklanılması gerektiğini ve öneri yarışı içinde olunmadığını belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in gündeme getirdiği 19 maddelik öneri belgesinin kendisine ulaşmadığını açıkladı. Müzakere sürecinde BM Genel Sekreteri'nin önerilerine odaklanılması gerektiğini belirten Erhürman, "Daha çok öneri sunanın kazanacağı bir yarış içinde değiliz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Politis gazetesine röportaj verdi. Erhürman, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeleri, Rum tarafının gündeme taşıdığı önerileri ve müzakere sürecine ilişkin iddiaları değerlendirdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in gündeme getirdiği 19 maddelik öneri belgesine ilişkin açıklamalarda bulunan Erhürman, söz konusu belgenin kendisine iletilmediğini belirtti. Erhürman, 19 maddelik fikirler belgesini ne Hristodulidis'ten doğrudan ne de Birleşmiş Milletler aracılığıyla aldığını ifade etti.

Maraş iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanı Erhürman ayrıca Maraş konusunda Rum tarafında gündeme getirilen iddialara da cevap verdi. Erhürman, Maraş'a ilişkin bir öneriyi başlangıçta kabul ettiği, ancak Türkiye'nin müdahalesinin ardından bu kararından vazgeçtiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. KKTC Cumhurbaşkanı, Rum tarafının gündeme getirdiği 4 maddelik müzakere metodolojisi önerisinin hiçbirine henüz cevap vermediğini de açıkladı.

"Öneri yarışı içinde değiliz"

Müzakere sürecinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin önerilerine odaklanılması gerektiğini vurgulayan Erhürman, tarafların öneri sayısı üzerinden rekabete girmemesi gerektiği mesajını verdi. Erhürman, "Daha çok öneri sunanın kazanacağı bir yarış içinde değiliz" ifadelerini kullandı. Kıbrıs meselesine ilişkin görüşmelerde yapıcı bir yaklaşımın önemine işaret eden Erhürman, sürecin BM Genel Sekreteri'nin ortaya koyduğu öneriler çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti.

Siyasi eşitlik, garantiler ve geçiş noktaları gündemde

Politis gazetesi, Erhürman ile gerçekleştirilen özel röportajın devamında Kıbrıs meselesinin temel başlıklarına ilişkin değerlendirmelerin yer alacağını duyurdu.

Gazetenin açıklamasına göre röportajın devamında siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık, garantiler sistemi, yeni geçiş noktalarının açılması ve Erhürman'ın ortaya koyduğu alternatif öneriler ele alınacak.

Kaynak: İHA
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