Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri - Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez - Son Dakika
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Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri - Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez

30.05.2022 09:34

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez, oy kullandıktan sonra Kolombiyalılara seslendi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez, oy kullandıktan sonra Kolombiyalılara seslendi.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yüzde 98'i açılan sandık sonuçlarına göre Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Gustavo Petro, yüzde 40,31 ile en çok oy alan aday oldu.

Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Birliği adayı sağcı Rodolfo Hernandez yüzde 28,17 oy alarak ikinci, Kolombiya için Ekip Koalisyonu'nun sağ görüşlü adayı Federico Gutierrez yüzde 23,89 ile üçüncü ve Umut Merkezi Koalisyonu adayı Sergio Fajardo yüzde 4,15 ile dördüncü oldu.

Hiçbir aday ilk turda geçerli oyların yüzde 50'sine ulaşamadığı için, 19 Haziran'da Petro ile Hernandez ülkeyi 2022-2026 yıllarında yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek için ikinci tur seçimlerinde yarışacak.

Ulusal Seçim yetkilisi Alexander Vega, yaptığı açıklamada, ön sayımların normalden biraz daha uzun süreceğini belirterek, "Bu akşam 20.00'den itibaren nihai sonuçları açıklamaya başlayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri - Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri - Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri - Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri - Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez

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Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek - Federico Gutierrez Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek - Federico Gutierrez Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Tarihsel Pakt koalisyonu adayı Petro oyunu kullandı Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Tarihsel Pakt koalisyonu adayı Petro oyunu kullandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri - Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri - Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez - Son Dakika
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