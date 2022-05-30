Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek - Federico Gutierrez - Son Dakika
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Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek - Federico Gutierrez

30.05.2022 10:24

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gutierrez'in salona gelişi ve insanlarla selamlaşması Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı sağcı Federico Gutierrez'in konuşması Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday geçerli oyların yüzde 50'sini alamadığı için, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ikinci...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gutierrez'in salona gelişi ve insanlarla selamlaşması

Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı sağcı Federico Gutierrez'in konuşması

Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday geçerli oyların yüzde 50'sini alamadığı için, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde belli olacak. Seçimlerde beklentilerin altında kalarak ikinci tura geçemeyen Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı sağcı Federico Gutierrez, yenilgiyi kabul ettiklerini bildirdi.

Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek - Federico Gutierrez
Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek - Federico Gutierrez
Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek - Federico Gutierrez
Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek - Federico Gutierrez

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Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri - Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri - Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek
Kaynak: AA

cumhurbaşkanı, Kolombiya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek - Federico Gutierrez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek - Federico Gutierrez - Son Dakika
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