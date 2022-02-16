KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar! - Son Dakika

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk veya ikinci turda geniş bir birlikteliğin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın BBC Türkçe'deki, "Mutabakat sağlanırsa ortak aday fikrine açık olduğumuzu zaten beyan etmiştik. Şayet bu gerçekleşmezse ne yapacağımıza, çoğulcu demokratik yöntemle karar vereceğiz. Böyle bir durumda, kendi adayımızla seçimlere girmek de elbette önemli bir seçenek olacaktır" sözlerini değerlendiren Ağırdır, HDP'nin aday çıkarması halinde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını söyledi.

AĞIRDIR: HDP DIŞLANMAMALI!

T24'te Murat Sabuncu'nun Sayıları Dili programında konuşan Ağırdır, HDP'nin öncülük ettiği üçüncü yol ittifakının parlamento seçimleri ve sonrasındaki anayasa çalışmalarında önemli olacağını ancak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin altı muhalefet partisinin kurduğu ittifaktan dışlanmaması gerektiğini belirtti.

"HDP'NİN KENDİ ADAYINI ÇIKARMASI DA RİSKLİ"

Ağırdır, "Birinci turda veya ikinci turda Cumhurbaşkanlığı seçimi için en geniş ittifakın ve birlikteliğin sağlanması gerekiyor. Birinci turda kazanılmazsa yine ikinci turda bu birlikteliği arayacaksınız. O nedenle HDP'nin kendi adayını çıkarmasını riskli görürüm. Kağıt üzerinde bu siyasi analizler çalışıyor görünüyorsa bile AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın bunca yıllık birikimi, kapasitesi, seçim sürecindeki hünerleri, sahip olduğu medya ve bürokrasi gücü ile karşı tarafın ne yapacağını bilmiyorsunuz. Tek taraflı oynuyor olursunuz. Onun için ayrı adaylar bugünden riskli görünüyor" diye konuştu.