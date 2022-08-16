Konya Büyükşehir'den Cihanbeyli'ye 21 kilometre daha mahalle yolu - Son Dakika
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Konya Büyükşehir'den Cihanbeyli'ye 21 kilometre daha mahalle yolu

16.08.2022 11:57
Konya Büyükşehir'den Cihanbeyli'ye 21 kilometre daha mahalle yolu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yatırım programı çerçevesinde Cihanbeyli'ye 21 kilometre daha mahalle yolu kazandırdıklarını belirterek, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yatırım programı çerçevesinde Cihanbeyli'ye 21 kilometre daha mahalle yolu kazandırdıklarını belirterek, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçenin mahalle yollarının kalitesini yükseltmek ve vatandaşlara en güzel şekilde hizmet vermek için yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Bu yıl Konya genelinde 596 kilometre mahalle yolu çalışması sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Altay, "Bu doğrultuda programa aldığımız Cihanbeyli'deki; 11,6 kilometrelik Gölköy - Kırkışla, 4 kilometrelik Korkmazlar - Turanlar, 3 kilometrelik Korkmazlar - Devlet Yolu ile 2,4 kilometrelik Yapalı - Yeşilyayla Yolu'nda çalışmalarımız tamamlandı. İlçeye kazandırdığımız toplam 21 kilometrelik mahalle yolları ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun. İlçelerimizde sorumluluk alanlarımızdaki tüm mahalle yollarının standardını yükseltmeye ve ihtiyaç olan yerlere yeni yollar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl Cihanbeyli'de yaptığı mahalle yolları yaklaşık 21 milyon liraya mal oldu. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konya Büyükşehir'den Cihanbeyli'ye 21 kilometre daha mahalle yolu - Son Dakika

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