Konya\'da Kaymakamlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Politika

Konya'da ilçelerin genel durumu, güvenlik hizmetleri ve yapılan yatırımların ele alındığı Kaymakamlar Toplantısı Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, ilçe kaymakamlarıyla bir araya geldi. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan Kaymakamlar Toplantısında; ilçelerin sorunları, ihtiyaçları, yatırımları ve ilçelerde gerçekleştirilen kamu hizmetleri değerlendirildi. Vali Özkan, kaymakamlardan ilçelerin genel durumu, güvenlik hizmetleri, yapılan yatırımlar ve yürütülen hizmetlerle ilgili bilgiler aldı.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Hacı İbrahim Türkoğlu ve Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile 31 ilçenin kaymakamları katıldı. - KONYA