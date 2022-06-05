Kozan'da seçmen sandığa gitti - Son Dakika
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Kozan'da seçmen sandığa gitti

05.06.2022 18:42
Kozan'da seçmen sandığa gitti

Adana'nın Kozan ilçesinde Andıl ve Yüksekören Mahallelerinde muhtarlık seçimi yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Andıl ve Yüksekören Mahallelerinde muhtarlık seçimi yapıldı.

Kozan'ın Andıl Mahallesi'nde muhtar Cumali Akıllı'nın vefat etmesi ve Yükseköğren Mahallesi muhtarlığının da düşmesi üzerine 2 mahalleli bugün sandık başına gitti. Andıl Mahallesi'nde Abuzer Akıllı ve Yasin Köse'nin aday olduğu muhtarlık seçiminde 168 oy kullanıldı. Andıl Mahllesi'nde Yasin Köse 82, Abuzer Akıllı 64 oy alırken 3 geçersiz oy sayıldı. Muhtar adayı Yasin Köse 18 oy fark ile Andıl Mahallesi'nin yeni muhtarı seçildi.

Yüksekören Mahallesi'nde muhtar adayı olarak Cüneyt Özkan ve Kürşat İnceler aday olarak yarıştı. Kapanan sandık sonuçlarına göre 601 oy kullanıldı. Cüneyt Özkan 298, Kürşat İnceler 250 oy alırken 13 oy geçersiz sayıldı. Bu seçim sonuçlarına göre Cüneyt Özkan 48 oy fark ile muhtar seçildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana, Kozan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kozan'da seçmen sandığa gitti - Son Dakika

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