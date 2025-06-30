Kral Philippe ve Kraliçe Mathilde Şili'den Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kral Philippe ve Kraliçe Mathilde Şili'den Döndü

30.06.2025 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Krali Philippe ve Kraliçe Mathilde, uçak arızası nedeniyle 3 gün gecikmeli Belçika'ya döndü.

Belçika Kralı Philippe ve eşi Kraliçe Mathilde uçak arızası nedeniyle mahsur kaldıkları Şili'den 3 günlük gecikmenin ardından Belçika'ya döndü.

Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, geçtiğimiz hafta başkanlık ettiği resmi bir ziyaret geldikleri Şili'de heyetiyle birlikte mahsur kalmıştı. Geçtiğimiz perşembe akşamı Şili'den ayrılması planlanan Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, uçak arızası nedeniyle mahsur kaldıkları Şili'den arızanın giderilmesiyle 3 günlük gecikmenin ardından Belçika'ya heyetiyle birlikte döndü.

Ne olmuştu

Belçika'dan 60 yıl aradan sonra ilk kez Şili'ye Belçika Kralı Philippe'in liderliğinde bir heyetin gideceği duyurulmuş, Kraliçe Mathilde, Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Belçika Bölge Hükümet başkanları, bürokratlar ve işadamlarından oluşan heyetin geçtiğimiz pazar günü Şili'ye uçması planlanırken beklenmeyen bir arıza nedeniyle gidiş bir gün gecikmeyle pazartesi gerçekleşmişti. Şili'de resmi temaslarını tamamlayan ve Perşembe akşamı dönüşü planlanan heyet, uçağın ön iniş takımlarının pistte hasar görmesi sonucu beklemeye alınmıştı.

Kral arızanın giderilmesini beklemeyi tercih etti

Arızanın giderilmesi süresinde Kral ve Kraliçe'nin başka bir tarifeli uçakla Belçika'ya dönmesi önerilmiş ancak Kral, heyeti yalnız bırakmayarak arızanın giderilmesini beklemeyi tercih etmişti. Arızanın giderilmesi ve Kral ile eşinin dönüşünün 3 günü bulması ülkede hem şaşkınlığa hem de hizmet sunan havayolu şirketine yönelik öfkeye neden oldu. Belçika basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'nun "değişim zamanı" dediği ve uçak şirketi hakkında inceleme başlattığı bildirildi.

Heyetin pazar sabahı Belçika'ya ulaştığı bildirilirken ilgili Bakanlar ve Bölge Başbakanlarının gündemlerinde bekleyen yoğun çalışmalarına gecikmeli olarak dönebildiği aktarıldı.

Kral ve Kraliçe'den ise konuya dair hiç bir açıklama yapılmadı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Havacılık, Politika, Kraliçe, Belçika, Ulaşım, Dünya, Şili, Son Dakika

Son Dakika Politika Kral Philippe ve Kraliçe Mathilde Şili'den Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı 99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi Bakandan sert yanıt İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi

14:26
Hatay’da yangın felaketi Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
13:36
Görüntüler Seferihisar’dan Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar
Görüntüler Seferihisar'dan! Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar
13:14
Özel’den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
12:02
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
11:28
CHP’nin kurultay davası 8 Eylül’e ertelendi
CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi
22:51
İzmir’deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
22:37
Yılmaz Tunç: İzmir Buca’daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
22:16
Beşiktaş, David Jurasek’i kadrosuna kattığını açıkladı
Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı
22:09
Diyarbakır’da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Diyarbakır'da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
21:41
Bakan Yumaklı İzmir’de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
Bakan Yumaklı İzmir'de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
21:26
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
20:40
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
20:31
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
19:57
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 14:37:19. #7.12#
SON DAKİKA: Kral Philippe ve Kraliçe Mathilde Şili'den Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.