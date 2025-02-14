Kremlin'den Vance'e Tepki

Politika

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in "Putin'e karşı kullanılabilecek ekonomik baskı araçları ve tabii askeri baskı araçları da var" sözlerine açıklık getirmesi istendi.

Rusya'dan ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Münih Güvenlik Konferansı öncesinde Wall Street Journal'a verdiği röportajda kullandığı askeri baskı sözlerine tepki geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, JD Vance'in "Putin'e karşı kullanılabilecek ekonomik baskı araçları ve tabii askeri baskı araçları da var" sözlerine açıklık getirmesi istendi.

Vance Wall Street Journal'a verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna ile barış antlaşmasını kabul etmemesi halinde ekonomik yaptırım ve askeri müdahale seçeneklerinin masada olduğunu söylemişti. Vance, "Putin'e karşı kullanılabilecek ekonomik baskı araçları ve tabii askeri baskı araçları da var" ifadelerini kullanmıştı. Röportajın yaynlanmasının ardından Vance, Wall Street Journal'ın sözlerini "çarpıttığını" açıklamıştı. - MOSKOVA