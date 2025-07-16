Küba Bakanı İstifa Etti!

Küba Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marta Elena Feito Cabrera, dün Ulusal Meclis komitesinde yaptığı "Görünüşte dilenci olan insanlar gördük, [ama] ellerine bakınca, üzerlerindeki kıyafetlere bakınca, bu insanların dilenci kılığına girdiği anlaşılıyor. Onlar dilenci değil. Küba'da dilenci yok" açıklamasının ardından bugün istifa etti.

Küba hükümetinde "dilenci" krizi yaşandı. Küba Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marta Elena Feito Cabrera, dün Ulusal Meclis komitesinde yaptığı konuşmada, "Görünüşte dilenci olan insanlar gördük, ama ellerine, üzerlerindeki kıyafetlere bakınca, bu insanların dilenci kılığına girdiği anlaşılıyor. Onlar dilenci değil. Küba'da dilenci yok" ifadelerini kullandı.

"Araba camlarını temizleyen kişiler kolay bir hayat sürüyor"

Araba camlarını temizleyen kişilerin "kolay" bir hayat sürdüklerini ve kazandıkları parayı "alkol almak" için kullandıklarını söyleyen Bakan Marta Elena Feito Cabrera, çöp kutularını karıştıranlara da tepki gösterdi. Kübalı bakan, bu kişilerin geri dönüşüm malzemelerini "yeniden satmak ve vergi ödememek" amacıyla topladıklarını ifade etti.

Marta Elena Feito Cabrera'nın bu açıklamaları sosyal medyada hızla yayıldı ve Cabrera'nın görevden alınması yönünde çağrılar yapıldı.

"Cabrera, hatalarını kabul etti ve istifasını sundu"

Küba Devlet Başkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Bakan Cabrera'nın "hatalarını kabul ettiği ve istifasını sunduğu" belirtildi. Açıklamada, Feito'nun "siyasi ve hükümet yönetiminin merkezinde yer alan konuları ele alırken nesnellikten ve duyarlılıktan yoksun olduğu" bildirildi.

"Kırılganlıkla ilgili konularda duyarsız yaklaşım son derece tartışmalıdır"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Feito'nun katıldığı Ulusal Meclis komitesi toplantısına atıfta bulunarak, "Kırılganlıkla ilgili konularda duyarsız yaklaşım son derece tartışmalıdır. Devrim kimseyi geride bırakmaz; bu bizim şiarımız, militan sorumluluğumuzdur" dedi. - HAVANA