Kurtulmuş Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Kurtulmuş Anıtkabir\'i Ziyaret Etti
16.06.2025 14:09
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Yasama Dönemi ikinci devre Başkanlık Divanı üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM Genel Kurulunda, 3 Haziran'da, 28. Yasama Dönemi ikinci devre TBMM Başkanı seçiminde yeniden seçilen Kurtulmuş, TBMM başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl, Celal Adan ve diğer Başkanlık Divanı üyeleriyle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kurtulmuş'un, "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Numan Kurtulmuş ile 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Başkanlık Divanı üyeleri, mozoleye çıkan merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra heyet ile Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kurtulmuş, imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, milletimizin iradesini temsil eden Gazi Meclisimiz, 28. Dönem'in ikinci devresine girerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Başkanlık Divanı'nın değerli üyeleriyle birlikte, görevimizi emanet bilinciyle ve halkımızın bizden beklediği yüksek hassasiyet şuuruyla yürütme kararlığımızı teyid ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı ve İstiklal Mücadelemizin Başkomutanını ziyarete, milletimizin ortak iradesini temsilen, saygı ve sorumluluk duygusuyla bir kez daha gelmenin onurunu yaşıyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, farklı düşüncelerin bir araya geldiği, milletimizin çoğulcu yapısının yansıdığı en yüksek ve meşru zemindir. Bu çatı altında demokrasimizi daha ileriye taşıyacak, toplumsal huzur ve iç barışımızı pekiştirecek, hukukun üstünlüğünü kökleştirecek siyaset dili ve pratiğini inşa edeceğiz. İçinde bulunduğumuz dönem, siyaset kurumunun her zamankinden daha fazla müzakereyi, kapsayıcılığı ve ortak aklı öncelemesi gereken bir zamandır. Bu anlayışla; terörden arınmış, tam anlamıyla bağımsız, birlik ve kardeşlik içinde yaşayan bir Türkiye'yi inşa etmenin çabası içindeyiz.

Şiddetin her türünün demokrasiyi, kalkınmayı ve insan haklarını tehdit ettiği bilinciyle, Meclis çatısı altında oluşturulacak müşterek iradenin, kalıcı çözümler üretmesini temenni ediyoruz. Yeni dönemde demokratik katılımı artıracak, yasama kalitesini yükseltecek ve milletin temsil kudretini pekiştirecek yeni bir içtüzük çalışması için siyasal partilerimizle uyumlu ve verimli bir mesai içinde olmayı hedefliyoruz. Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı olmasını hedeflediğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrında, milletimizin ortak talebi olan yeni ve sivil bir anayasa ile Türkiye'yi daha demokratik ve adil bir yapıya kavuşturmak, Meclisimizin tarihi görevidir. Bu hedefi, partiler üstü bir sorumlulukla ve toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirme irademiz bakidir.

Adaletin, birliğin, vicdanın, refahın, haysiyetin ve hürriyetin hakim olduğu bir Türkiye ideali, aziz milletimizin ortak ufkudur. Ülkemizi, bölgesinde ve dünyada barışın, vicdanın ve insanlığın öncüsü yapmak için durmaksızın çalışacağız. Milletimizin emanetini hakkıyla taşıyacağımıza ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğuna dair kararlılığımızı bir kez daha yineliyor; aziz hatıranızı saygı ve şükranla anıyoruz. Yüce Meclisin bizlere yeniden tevdi ettiği bu kutlu görevin ağırlığını ve anlamını biliyor; emaneti hakkıyla taşıma sözümüzü yineliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin şerefli kürsüsünden yükselecek her sözde halkımızın sesi; atılacak her adımda milletimizin iradesi ve geleceği olacaktır. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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