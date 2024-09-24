Kurtulmuş Moskova\'da Temaslarını Sürdürüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, Moskova'da Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi'ni ziyaret etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Kurtulmuş, Federal Meclis Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile aile fotoğrafı çektirdi. - MOSKOVA
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