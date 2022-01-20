Kuşadası Esnafı yeniden 'Çalım' dedi - Son Dakika

Bugün yapılan Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçiminde kullanılan 1947 geçerli oyun 1205'ini alan Ahmet Çalım yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Ahmet Çalım'ın rakiplerinden Vedat Kazancıoğlu 396, Halit Şakar 275 ve Haldun Türkşen ise 34 oy aldı. 37 oyun geçersiz sayıldığı seçim sonunda kazanan mevcut başkan Ahmet Çalım oldu. seçimlere iddialı hazırlanan Haldun Türkşen'in aldığı 34 oy ile hayal kırıklıgı yaşattı.Sosyal medyadan açıklama yapan Türkşen, "Ahmet Çalım güven tazeledi kendisini buradan tebrik ederim" diyerek mesaj yayınladı. Ahmet Çalım başkanlığındaki yeni Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi şu isimlerden oluştu: Ali Mucip, Barış Bozyol, Galip Ertan, İsmail Aktaş, İzzet Pekşen, Hayrettin Kuloğlu, Mustafa Ak, Ufuk Öğren, Sabahattin Maltaş ve Volkan Gerçek. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Murat Serbes, Sibel Erdoğan, Ziya Akman seçildi.

Oldukça gergin geçen zaman zaman da polis ekiplerinin gerginliği yatıştırmak için görev aldığı kongrede, Ahmet Çalım'ın başarısı "Ahmet Çalım, sandıkta rakiplerine çalım attı" şeklinde yorumlandı. - AYDIN