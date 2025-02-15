Kuzey Kore'den ABD'ye Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kuzey Kore'den ABD'ye Tepki

Kuzey Kore, ABD'nin askeri tehditlerini eleştirerek, öz savunma haklarını savundu.

15.02.2025 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin öz savunma yeteneklerini istikrarlı bir biçimde geliştirmesinin meşru müdafaa hakkı olduğu belirtilerek, "ABD, ana karasının güvenliğinden endişe duyuyorsa askeri tehditlerden ve egemen devletlere karşı düşmanca politikalar benimsemekten vazgeçmelidir" uyarısında bulunuldu.

Kuzey Kore yönetiminden ABD'nin Kore Yarımadası ve çevresindeki askeri faaliyetlerine tepki geldi. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin izlediği savunma politikasıyla bölge ve dünyanın geri kalanı için güvenlik riski oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, "ABD ordusunun gerçek olmayan bir Kuzey Kore tehdidi algısı oluşturmasından ve bu bahaneyle bölgedeki güç üstünlüğünü ele geçirmeye yönelik maceracı ve çatışmacı tavrından ciddi endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Düşmanca tutumun kanıtı"

Kuzey Kore'nin stratejik silahlı güçlerinin devletin güvenliğini ve bölgenin stratejik dengesini garanti altına almayı hedeflediği ve savunma amaçlı olduğu vurgulandı. Açıklamada, "ABD'nin bunu tehdit olarak nitelendirmesi, Kuzey Kore'ye karşı düşmanca bir tutum takındığını kanıtlıyor" denildi. Mevcut ABD yönetiminin ülkenin ana karasını savunma bahanesiyle diğer ülkelere önleyici saldırılar düzenlemeyi savunduğu iddia edilen açıklamada, "ABD, ana karasının güvenliğinden endişe duyuyorsa askeri tehditlerden ve egemen devletlere karşı düşmanca politikalar benimsemekten vazgeçmelidir" denildi.

"Savunma yeteneklerini geliştirmek meşru müdafaa hakkı"

Kuzey Kore'yi tehdit oluşturmakla suçlayan ABD'nin Güney Kore ve Japonya ile askeri iş birliğini sürdürdüğü vurgulanırken, bölgede yapılan ortak askeri tatbikatların Kuzey Kore'yi savunma yeteneklerini güçlendirmeye mecbur bıraktığı aktarıldı. Kuzey Kore'nin savunma yeteneklerini güçlendirmeyi sürdüreceği belirtilerek, "Egemen bir devletin güvenlik tehditlerini etkili bir biçimde caydırabilecek, devletin güvenliğini ve bölgenin stratejik dengesini sağlayacak öz savunma yeteneklerini istikrarlı bir biçimde geliştirmesi meşru müdafaa hakkıdır" ifadelerine yer verildi. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kuzey Kore, pyongyang, Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore'den ABD'ye Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
08:09 Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu
07:48 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
03:40 Trump’tan esir takas tehdidi: Gazze’ye ne olacağını bilmiyorum Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze'ye ne olacağını bilmiyorum
12:53 Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
12:51 Kaan Ayhan’dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart
12:37 Çin’in son hamlesi Trump’ı çok kızdıracak Çin'in son hamlesi Trump'ı çok kızdıracak
12:26 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
12:17 Mahalleliye kızdı, duvarları bu yazıyla donattı Gören hak veriyor Mahalleliye kızdı, duvarları bu yazıyla donattı! Gören hak veriyor
12:06 Megastar Tarkan’dan romantik 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı Megastar Tarkan'dan romantik 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı
12:01 Devlet Bahçeli taburcu oldu Devlet Bahçeli taburcu oldu
11:56 Arkadaşı zannedip bir başka kadını öpünce sinirler gerildi Arkadaşı zannedip bir başka kadını öpünce sinirler gerildi
11:49 Güney Kore merkezli bankalardan dikkat çeken kripto hamlesi Güney Kore merkezli bankalardan dikkat çeken kripto hamlesi
11:49 Türkiye’den binlerce ton yumurta alacaklar Nedeni korkunç Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 10:02:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'den ABD'ye Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.