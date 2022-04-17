Kuzey Kore: "Kim Jong Un gözetiminde yeni bir füze denemesi gerçekleştirildi" - Son Dakika
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Kuzey Kore: "Kim Jong Un gözetiminde yeni bir füze denemesi gerçekleştirildi"

17.04.2022 10:09
Kuzey Kore: "Kim Jong Un gözetiminde yeni bir füze denemesi gerçekleştirildi"

Kuzey Kore, yeni tip taktik güdümlü bir füze denemesinin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gözetiminde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kuzey Kore, yeni tip taktik güdümlü bir füze denemesinin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gözetiminde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kuzey Kore'den, geçtiğimiz Cuma günü ülkenin kurucu lideri Kim Il Sung'un 110. doğum günü nedeniyle yeni bir füze denemesi gerçekleştirmesi beklenmesinin ardından açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), yeni tip taktik güdümlü bir füzenin denemesinin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gözetiminde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu. Haberde testin ne zaman yapıldığına dair kesin bilgi verilmezken, "yeni tip taktik güdümlü füze sisteminin cephe hattındaki uzun menzilli topçu birliklerinin ateş gücünü ve taktik nükleer füzelerin verimliliğini artırmada büyük önem taşıdığı" ifade edildi. Ayrıca Kim'in, savaş caydırıcılığını güvence altına almanın temel unsuru olan savunma sanayi konusunda sürekli başarılar elde eden Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi yetkililerini tebrik ettiği belirtildi.

Güney Kore ise Pyongyang'ın dün akşam 18.00 sıralarında 2 füze ateşlediğini doğruladı. Japon Denizi istikametine doğru fırlatılan füzelerin 25 km yüksekliğe ulaşarak 110 kilometre mesafe kat ettiği ve ses hızının 4 katı sürate ulaştığı ifade edildi. Son füze denemesi ile birlikte Kuzey Kore'nin bu yılki füze denemelerinin sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il Sung'un geçtiğimiz Cuma günü 110. doğum günü nedeniyle Pyongyang yönetiminin yeni bir kıtalararası balistik füze fırlatabileceği ya da ülkenin 7. nükleer testini gerçekleştirebileceği kamuoyuna yansımıştı. ABD'nin, müttefikleri Güney Kore ve Japonya ile bölgede gerçekleştirdiği tatbikatlara yanıt olarak Kuzey Kore'nin yeni provokatif eylemlerde bulunabileceği tahmin edilmişti. - PYONGYANG

Kuzey Kore: Kim Jong Un gözetiminde yeni bir füze denemesi gerçekleştirildi
Kuzey Kore: Kim Jong Un gözetiminde yeni bir füze denemesi gerçekleştirildi
Kuzey Kore: Kim Jong Un gözetiminde yeni bir füze denemesi gerçekleştirildi
Kuzey Kore: Kim Jong Un gözetiminde yeni bir füze denemesi gerçekleştirildi
Kuzey Kore: Kim Jong Un gözetiminde yeni bir füze denemesi gerçekleştirildi
Kuzey Kore: Kim Jong Un gözetiminde yeni bir füze denemesi gerçekleştirildi

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Kim Jong Un, Kuzey Kore, Füze, Kore, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kuzey Kore: 'Kim Jong Un gözetiminde yeni bir füze denemesi gerçekleştirildi' - Son Dakika


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