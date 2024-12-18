Kuzey Kore'ye Yaptırım - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore'ye Yaptırım

ABD, Kuzey Kore'nin silah programını finanse eden 2 Çinli ve 1 BAE kuruluşuna yaptırım uyguladı.

18.12.2024 09:39
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ABD hükümeti, kara para aklayarak Kuzey Kore'nin silah programını finanse etmesine yardımcı olan 2 Çinlinin ve BAE merkezli 1 kuruluşun yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.

ABD hükümeti, Kuzey Kore'nin yasa dışı silah programına karşı harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan açıklamada, kara para aklayarak Kuzey Kore'nin silah programını finanse etmesine yardımcı olan 2 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım uygulama kararı alındığı bildirildi. Yaptırım listesine eklenen kişilerin Kuzey Kore'nin kara para aklamasını ve kripto para birimlerini dönüştürmesini kolaylaştıran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Çin vatandaşları Lu Huaying ve Zhang Jian olduğu belirtildi. Yaptırım listesine alınan kuruluşun ise kara para aklama operasyonlarında rol oynayan BAE merkezli "Green Alpine Trading LLC" adlı paravan şirket olduğu aktarıldı.

"Kara para aklama ağı Çin'den yönetiliyor"

Söz konusu kara para aklama ağının an itibariyle Çin'de bulunan ve daha önce yaptırımlar kapsamına alınan Kuzey Koreli bankacı Sim Hyon Sop tarafından yönetildiği belirtilen açıklamada, "Bugünkü yaptırımlar, Pyongyang'ın yasa dışı kitle imha silahı ve balistik füze programlarını finanse etmek için kullandığı kara para aklama operasyonlarını sekteye uğratmaya yönelik devam eden çabaların bir parçasıdır" ifadeleri kullanıldı. ABD'nin kara para aklama faaliyetleri ile mücadeleyi sürdüreceği kaydedildi.

Varlıkları donduruldu

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) ise yaptırımlar kapsamına alınan 2 kişi ve 1 kuruluşun varlıklarının dondurulduğunu ve ticaret kısıtlamaları getirildiğini açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kuzey Kore, Güvenlik, Politika, Finans, Dünya, Son Dakika

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