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Macron-Zelenskiy görüşmesi başladı - Son Dakika

Macron-Zelenskiy görüşmesi başladı

08.02.2022 21:31
Macron-Zelenskiy görüşmesi başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna krizini ele almak üzere Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya- Ukrayna krizini ele almak üzere Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna krizine yönelik diplomasi trafiğini sürdürüyor. Macron, dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün Ukrayna'ya geçti. Başkent Kiev'e gelen Macron, Mariinsky Sarayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kapıda karşılandı. Karşılamanın ardından iki lider yüz yüze görüşmeye geçti.

Putin ile Macron arasında dün 5 saat süren görüşmede, Ukrayna'nın doğusundaki kriz ve Rusya'nın Batılı ülkelerle yaşadığı gerilim ele alınmıştı. - KİEV

Macron-Zelenskiy görüşmesi başladı
Macron-Zelenskiy görüşmesi başladı
Macron-Zelenskiy görüşmesi başladı
Macron-Zelenskiy görüşmesi başladı
Macron-Zelenskiy görüşmesi başladı
Macron-Zelenskiy görüşmesi başladı

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cumhurbaşkanı, Ukrayna, Fransa, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Macron-Zelenskiy görüşmesi başladı - Son Dakika


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