Malatya'da Aile Haftası kutlamaları başladı

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 15-21 Mayıs Aile Haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmak için kortej yürüyüşü düzenlendi.

Öğretmen Evi önünde başlayan ve valilik önünde son bulan kortej yürüyüşüne, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay ile birlikte sivil toplum örgütleri ile öğrenciler katıldı. Valilik binası önünde son bulan kortej yürüyüşünde açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş, ailenin toplumun temel kurumunu olduğunu belirterek, "Ailemizi ne kadar sağlam tutarsak toplumsal yapımızda o kadar güçlü olur. Aile yapımızı daima muhafaza etmek ve güçlendirmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstermemiz lazım" dedi. Türk toplumunun aile yapısında ve inanç kültüründe ailenin önemli bir yeri olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Türk toplumunda aile yapısına fertler olarak önem vermemiz lazım. Özellikle bu son süreç içerisinde bizim kültürümüzde ve inanç sistemimizde olmamışına rağmen huzurevi kavramının öne çıkmasını doğru bir yapılaşma olarak da ifade etmiyorum. Özellikle anaerkil ailelerin birlik beraberlik içerisinde evlat, baba, torun bir arada olması hem eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi anlamında, aile kurumunun sağlıklı bir şekilde oluşması anlamında önemlidir" şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de aile haftasında ailenin önemine dikkat çekmek amacıyla yürüyüşü düzenlediklerine değinerek, " Bugün 15-21 Mayıs 22 tüm dünyada kutlanan aile haftasına ailenin önemini vurgulamak. Aile toplumun temel taşıdır prensibinden yola çıkarak bu farkındalığı oluşturmak üzere Malatya'daki STK'larımız, resmi kurumlarımızla birlikte Malatya Öğretmen Evi'nden Valiliğimizin önüne kadar yürüyüş düzenledik" diye konuştu. - MALATYA