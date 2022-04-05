Malatya'da Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Malatya'da Avukatlar Günü kutlandı

05.04.2022 14:54
Malatya'da Avukatlar Günü kutlandı

Malatya Barosu tarafından"5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Malatya Barosu tarafından"5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

5 Nisan Avukatlar Günü dolayasıyla Malatya Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Malatya Baro Başkanı, Baro üyeleri ve avukatlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Malatya Barosu Başkanı Avukat Onur Demez, meslek sorunlarını dile getirerek, birçok konuda iyileştirme ve çözüm talep etti. Mesleklerinde yaşadıkları sıkıntıları ve sorunları dile getiren Demez, " Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanamaması, yargıya güven ve hukuka inancı azaltırken, avukatlık mesleğinin itibarını zayıflattı. Yargı bağımsızlığının, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunacağız. Avukatlık mesleğinin itibarını kimseye teslim etmeyeceğiz. Avukata yönelik şiddet mesleğimizi icra ettiğimiz mekanların sınırlarını aşarak, meslek gurubumuzu hedef haline getiren ve can alan, ülke çapına yayılmış şiddet türü haline geldi. Avukata yönelik şiddeti ne olursa olsun durduracağız. Meslektaşlarımızı ekonomik, sosyal ve psikolojik şiddet karşısında yalnız bırakmayacağız. Avukatlık ücretleri insana onuruna yaraşır şekilde, avukatın sarf ettiği emeği ve üstlendiği sorumluluğu karşılamıyor. Ücret tarifelerinde olması gereken artışları, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlayacağız. Kamu avukatları ek gösterge, mobbing ve mesleki bağımsızlıklarının korunması sorunu hala çözülemedi. Baroları kamu avukatlarının meslek örgütü haline getirecek, sorunlarını çözeceğiz. Bağlı çalışan avukatların ücret ve özlük hakları kanuni bir statüye; Stajyer Avukatlar eşit nitelikteki diğer hukuk mesleklerinin stajyerleri ile eşit koşullara sahip değil. Bağlı çalışan avukatların emek mücadelesini sahipleneceğiz. Stajyer Avukatların önündeki kanuni engellerin kaldırılmasını sağlayacağız. Adalete erişim önünde avukatlar ve yurttaşlar için ekonomiye, mekana ve zamana dayalı engeller bulunuyor. Adalete erişimin önündeki engelleri kaldırmak için yetkili makamlarla kurulacak kesintisiz işbirliğimle çözümleri birlikte hayata geçireceğiz. Çoklu Baro Kanunu ile meslek örgütlerimiz bölündü. Barolarımızı birleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Hukuk Fakültesi kontenjan ve sayılarının barolara danışılmadan arttırılması avukatlık mesleğinde nitelik kaybına neden olduğunu belirten Demez, " Hukuk Fakültesi kontenjan ve sayılarının ihtiyaç durumu gözetilmeden ve barolara danışılmadan artırılması, avukatlık mesleğinde nitelik kaybına sebep oluyor. Üniversite giriş sınavında hukuk fakültesi barajının yükseltilmesini sağlayarak meslekteki niteliksizleşmenin önüne geçeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Tören, Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MALATYA

Malatya'da Avukatlar Günü kutlandı
Malatya'da Avukatlar Günü kutlandı
Malatya'da Avukatlar Günü kutlandı
Malatya'da Avukatlar Günü kutlandı
Malatya'da Avukatlar Günü kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Malatya'da Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika


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