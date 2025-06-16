Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin yeni Başkanı Besim Dutlulu oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden CHP'li Başkan Ferdi Zeyrek'in yerine yeni belediye başkanını seçti. CHP'nin adayı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yapılan gizli oylama ile Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Kurban Bayramının ilk günü 6 Haziran akşam saatlerinde evindeki havuzun makine kısmında elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 3 gün boyunca tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran'da hayatını kaybeden ve 10 Haziran'da binlerce Manisalı tarafından ebediyete uğurlanan merhum Ferdi Zeyrek'in yerine Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi gizli oylama ile yeni başkanını seçti.

Yoklama ile meclis toplantısını açan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Anıl Ceylan, "Bir meslektaşımı her şeyden önemlisi çok iyi bir dostumu kaybettim ve onun bana verdiği görevle bugün en zor vazifemi yapacağım. Onun Manisa için kurduğu hayalleri bir bir yerine getirmek için hep beraber çalışacağımızdan şüphem yok. Zor bir meclis olacak hepimiz için ama kanun gereği bunun bugün yapılması gerekiyordu" diye konuştu.

Yoklama sonrası yeni başkanın seçilmesi için CHP grubu Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu aday gösterirken, AK Parti grubu aday çıkarmayacaklarını belirtti. MHP grubu da aday çıkarmayacağını açıklamasının ardından gizli oylamayla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu.

Belediye başkanlarının doğal üye olduğu 88 koltuklu Büyükşehir Belediye Meclisinde Ferdi Zeyrek'in vefatından dolayı CHP'nin 60, AK Parti'nin 15, MHP'nin 11 ve İYİ Parti'nin 1 üyesi bulunuyordu. Yapılan gizli oylama sonucu Besim Dutlulu 85 oy alırken 2 oy da boş çıktı. Başkan Dutlulu yaptığı konuşmada, "Öncelikle çok zor bir hafta geçirdik hepimiz ve hepimiz çok üzüntülüyüz. Çok etkilendik hem iyi bir insanı hem bir yol arkadaşını hem çok büyük ve çok başarılı daha da güzel işler yapacak olan bir belediye başkanını kaybettik. Geçtiğimiz hafta perşembe günü genel başkanımızın katılımıyla bir toplantı yaptık orada bütün belediye başkanlarının hepsine teşekkür ediyorum. Bu tip görevlere talip olunmaz böyle bir görev istenmez böyle bir görevi hiçbir belediye başkanı kolay kolay yapmak istemez ama ne yazık ki hayatın da gerçekleri var. Birimiz belediye başkanı olarak devam edecekti. Biz genel başkanımıza şunu söyledik isterseniz dedik meclis üyesi isterseniz bir belediye başkanımız kim olursa bir şekilde bu görevi kabul edecek ve devam edecek buna biz bir şey söyleyemeyiz ve genel başkanımız da bunu olumlu karşıladı. O günden beri de gene belediye başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Kimse hiçbir şekilde ne kulis yaptı ne bir haber yaptırdı tamamen işimize yoğunlaştık yasımızı tuttuk. Büyükşehir Belediye başkanımızın bir hayali vardı. Onun kadar başarılı belediye başkanı olmak onun kadar sevilmek çok zor. Öyle bir iddiamız da yok ama bundan sonra bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrağı taşıyacağız. O her cümlesinde her zaman Manisa derdi. Manisa'nın 17 ilçesinden bahsederdi. Soma ile ilgili Gördes'le ilgili Kula'yla ilgili Kırkağaç ile ilgili Salihli'de Turgutlu ile ilgili Şehzadeler ile Yunusemre ile ilgili hayallerini anlatırdı. Daha güzel Manisa hayali vardı. O hayallerini gerçekleştirebilmek için bir adım atabilirsek bizim için ne mutlu. Genel başkanımız üç şeyden bahsetti. Kendisi Manisa'ya sahip çıkacak yeni belediye başkanı olacak elimizden geldiğince Manisa için çalışacağız o konuda hiçbir soru işareti olmasın ve ben eminim buradaki tüm belediye başkanlarını, meclis üyelerimiz bu konuda bizlere de destek olacak ve hep birlikte aynı onun misyonuyla diğer siyasi partileri de ayırt etmeden siyaset üstü misyonla Manisa'ya hizmet edeceğiz hep beraber. Manisa ve ailesi ona emanet olacak dendi. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Değerli başkanımızın çocukları hepimize emanet, bundan sonra tüm Manisa'nın emanetidir Manisa Büyükşehir Belediyesi emanettir. Bu konuda da çok çalışacağız ve hayalleri için de dediğim gibi çok çalışacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına da şunu söylemek istiyorum. Tabii ki yasımızı da tutacağız tabii ki üzüleceğiz çok üzüleceğiz ama onu onore etmek için mutlu etmek için hepinize çok çalışmak düşüyor. Onun koyduğu bir sistem var o sistemde devam edeceğiz. O sistemle ilgili öyle köklü değişiklikler yok. Onun üstüne bir adım daha yapabilirsek ne mutlu. Bir adım daha ileriye gidebilirsek o konuda da ben tüm büyükşehir belediye çalışanlarından hem sahadaki emekçilerden hem beyaz yakalı merkezde çalışan arkadaşlardan şunu rica ediyorum lütfen Ferdi Başkanımız bizi görüyormuş gibi çalışalım bu bizim için bize düşen en büyük görevdir. Elimizden geleni yapacağız. Tüm siyasi sıfatlardan başka kendi Belediye Başkanlığım olmak üzere hepinizden destek bekliyorum. Umuyorum güzel şeyler yaparız insanların gönlüne girmeyi başarırız. Bir de bilgi olarak söyleyeyim tebrik ziyaretleri, çiçek istemiyorum. Keşke Ferdi Başkan yaşıyor olsaydı biz Akhisar'da devam ediyor olsaydık. Gerçekten üzgünüz böyle bir görevi sırtlanmak da kolay değil. Ben hepinize teşekkür ederim. Manisa'mıza İnşallah bundan sonrası hayırlı olur" dedi.

Başkan Dutlulu başkanlığındaki ilk meclis toplantısının da 17 Haziran Salı günü gerçekleştirileceği açıklandı. - MANİSA