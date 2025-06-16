Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Başkanı Besim Dutlulu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Başkanı Besim Dutlulu oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin yeni Başkanı Besim Dutlulu oldu
16.06.2025 16:07  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden CHP'li Başkan Ferdi Zeyrek'in yerine yeni belediye başkanını seçti.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden CHP'li Başkan Ferdi Zeyrek'in yerine yeni belediye başkanını seçti. CHP'nin adayı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yapılan gizli oylama ile Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Kurban Bayramının ilk günü 6 Haziran akşam saatlerinde evindeki havuzun makine kısmında elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 3 gün boyunca tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran'da hayatını kaybeden ve 10 Haziran'da binlerce Manisalı tarafından ebediyete uğurlanan merhum Ferdi Zeyrek'in yerine Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi gizli oylama ile yeni başkanını seçti.

Yoklama ile meclis toplantısını açan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Anıl Ceylan, "Bir meslektaşımı her şeyden önemlisi çok iyi bir dostumu kaybettim ve onun bana verdiği görevle bugün en zor vazifemi yapacağım. Onun Manisa için kurduğu hayalleri bir bir yerine getirmek için hep beraber çalışacağımızdan şüphem yok. Zor bir meclis olacak hepimiz için ama kanun gereği bunun bugün yapılması gerekiyordu" diye konuştu.

Yoklama sonrası yeni başkanın seçilmesi için CHP grubu Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu aday gösterirken, AK Parti grubu aday çıkarmayacaklarını belirtti. MHP grubu da aday çıkarmayacağını açıklamasının ardından gizli oylamayla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu.

Belediye başkanlarının doğal üye olduğu 88 koltuklu Büyükşehir Belediye Meclisinde Ferdi Zeyrek'in vefatından dolayı CHP'nin 60, AK Parti'nin 15, MHP'nin 11 ve İYİ Parti'nin 1 üyesi bulunuyordu. Yapılan gizli oylama sonucu Besim Dutlulu 85 oy alırken 2 oy da boş çıktı. Başkan Dutlulu yaptığı konuşmada, "Öncelikle çok zor bir hafta geçirdik hepimiz ve hepimiz çok üzüntülüyüz. Çok etkilendik hem iyi bir insanı hem bir yol arkadaşını hem çok büyük ve çok başarılı daha da güzel işler yapacak olan bir belediye başkanını kaybettik. Geçtiğimiz hafta perşembe günü genel başkanımızın katılımıyla bir toplantı yaptık orada bütün belediye başkanlarının hepsine teşekkür ediyorum. Bu tip görevlere talip olunmaz böyle bir görev istenmez böyle bir görevi hiçbir belediye başkanı kolay kolay yapmak istemez ama ne yazık ki hayatın da gerçekleri var. Birimiz belediye başkanı olarak devam edecekti. Biz genel başkanımıza şunu söyledik isterseniz dedik meclis üyesi isterseniz bir belediye başkanımız kim olursa bir şekilde bu görevi kabul edecek ve devam edecek buna biz bir şey söyleyemeyiz ve genel başkanımız da bunu olumlu karşıladı. O günden beri de gene belediye başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Kimse hiçbir şekilde ne kulis yaptı ne bir haber yaptırdı tamamen işimize yoğunlaştık yasımızı tuttuk. Büyükşehir Belediye başkanımızın bir hayali vardı. Onun kadar başarılı belediye başkanı olmak onun kadar sevilmek çok zor. Öyle bir iddiamız da yok ama bundan sonra bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrağı taşıyacağız. O her cümlesinde her zaman Manisa derdi. Manisa'nın 17 ilçesinden bahsederdi. Soma ile ilgili Gördes'le ilgili Kula'yla ilgili Kırkağaç ile ilgili Salihli'de Turgutlu ile ilgili Şehzadeler ile Yunusemre ile ilgili hayallerini anlatırdı. Daha güzel Manisa hayali vardı. O hayallerini gerçekleştirebilmek için bir adım atabilirsek bizim için ne mutlu. Genel başkanımız üç şeyden bahsetti. Kendisi Manisa'ya sahip çıkacak yeni belediye başkanı olacak elimizden geldiğince Manisa için çalışacağız o konuda hiçbir soru işareti olmasın ve ben eminim buradaki tüm belediye başkanlarını, meclis üyelerimiz bu konuda bizlere de destek olacak ve hep birlikte aynı onun misyonuyla diğer siyasi partileri de ayırt etmeden siyaset üstü misyonla Manisa'ya hizmet edeceğiz hep beraber. Manisa ve ailesi ona emanet olacak dendi. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Değerli başkanımızın çocukları hepimize emanet, bundan sonra tüm Manisa'nın emanetidir Manisa Büyükşehir Belediyesi emanettir. Bu konuda da çok çalışacağız ve hayalleri için de dediğim gibi çok çalışacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına da şunu söylemek istiyorum. Tabii ki yasımızı da tutacağız tabii ki üzüleceğiz çok üzüleceğiz ama onu onore etmek için mutlu etmek için hepinize çok çalışmak düşüyor. Onun koyduğu bir sistem var o sistemde devam edeceğiz. O sistemle ilgili öyle köklü değişiklikler yok. Onun üstüne bir adım daha yapabilirsek ne mutlu. Bir adım daha ileriye gidebilirsek o konuda da ben tüm büyükşehir belediye çalışanlarından hem sahadaki emekçilerden hem beyaz yakalı merkezde çalışan arkadaşlardan şunu rica ediyorum lütfen Ferdi Başkanımız bizi görüyormuş gibi çalışalım bu bizim için bize düşen en büyük görevdir. Elimizden geleni yapacağız. Tüm siyasi sıfatlardan başka kendi Belediye Başkanlığım olmak üzere hepinizden destek bekliyorum. Umuyorum güzel şeyler yaparız insanların gönlüne girmeyi başarırız. Bir de bilgi olarak söyleyeyim tebrik ziyaretleri, çiçek istemiyorum. Keşke Ferdi Başkan yaşıyor olsaydı biz Akhisar'da devam ediyor olsaydık. Gerçekten üzgünüz böyle bir görevi sırtlanmak da kolay değil. Ben hepinize teşekkür ederim. Manisa'mıza İnşallah bundan sonrası hayırlı olur" dedi.

Başkan Dutlulu başkanlığındaki ilk meclis toplantısının da 17 Haziran Salı günü gerçekleştirileceği açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Besim Dutlulu, Ferdi Zeyrek, Belediye, Politika, manisa, Son Dakika

Son Dakika Politika Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Başkanı Besim Dutlulu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir’de tarım arazisinde yangın Alevlere müdahale devam ediyor Balıkesir'de tarım arazisinde yangın! Alevlere müdahale devam ediyor
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
Galatasaray’a müjde Barcelona’dan bonservissiz transfer Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer
Ole Gunnar Solskjaer’den transfer telefonu: Beşiktaş’a transfer ol Ole Gunnar Solskjaer'den transfer telefonu: Beşiktaş'a transfer ol
Denizli’de feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var Denizli'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
Bayern Münih Auckland’a acımadı Tam bir deste gol Bayern Münih Auckland'a acımadı! Tam bir deste gol
Fenerbahçe yeni ’’wonderkid’ini Rusya’da buldu: Matvey Kislyak Fenerbahçe yeni ''wonderkid'ini Rusya'da buldu: Matvey Kislyak
Hakan Çalhanoğlu’nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: “İnşallah bir gün’’ Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: "İnşallah bir gün''
Trabzon’da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu Trabzon'da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu
İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları
Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar

15:32
Manisa’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
15:22
İsrail Başbakanı Netanyahu: Harekete geçiyoruz, Tahran’ı boşaltın
İsrail Başbakanı Netanyahu: Harekete geçiyoruz, Tahran'ı boşaltın
14:30
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
07:13
İsrail-İran savaşında 4. gün Bilanço her saat ağırlaşıyor
İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor
01:41
Adıyaman’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga 10 yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga! 10 yaralı
00:06
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid’e şans dahi tanımadı
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid'e şans dahi tanımadı
23:26
Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100’e konuştu
Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne? Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100'e konuştu
23:18
Fenerbahçe’den ayrılan 2 isim Inter’e imza attı
Fenerbahçe'den ayrılan 2 isim Inter'e imza attı
23:12
Formula 1 Kanada Grand Prix’sinde zafer George Russell’ın
Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın
22:54
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
22:47
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri’nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
22:20
İran’dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli’nin yakınına düştü
İran'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli'nin yakınına düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 17:29:27. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Başkanı Besim Dutlulu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.