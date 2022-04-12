Manisa Büyükşehir Encümen ve Meclis İhtisas Komisyon Üyeleri seçildi - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Encümen ve Meclis İhtisas Komisyon Üyeleri seçildi

12.04.2022 23:07
Manisa Büyükşehir Encümen ve Meclis İhtisas Komisyon Üyeleri seçildi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda Mecliste Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nde 1 yıl süreyle görev alacak 5 meclis üyesinin belirlenmesi ve İhtisas Komisyonlarına Üye seçimi gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda Mecliste Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nde 1 yıl süreyle görev alacak 5 meclis üyesinin belirlenmesi ve İhtisas Komisyonlarına Üye seçimi gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nde 1 yıl süreyle görev alacak 5 meclis üyesinin belirlenmesi, gizli oylama ile gerçekleştirildi. Oylama sonucunda encümen üyeleri şu isimlerden oluştu: Muammer İner, Hikmet Çalışkan, Gürkan Koyuncu, Nedim Güner, Nurullah Akgün.

İhtisas Komisyon Üyeleri belirlendi

Mecliste ayrıca İhtisas Komisyonları Üye seçimi de gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda komisyonlar şu isimlerden oluştu: "İmar Komisyonu: Dilşat Ulaş, Atilla Efendioğlu, Hüseyin Gündoğan, Mehmet Palabıyık, Yücel Kaşıkçı, Koray Kaplan, Halis Özcan. Plan ve Bütçe Komisyonu: Gürkan Koyuncu, Ahmet Tonguç, Ali Sezer, Hüseyin Yılmaz, Tanıl Sevenler, Bülent Mersinli, Mehmet Yavuz. Hukuk ve Tarifeler Komisyonu: Mürşit Gedizli, Fedayi Kozan, Selman Keresteci, Mehmet Güzgülü, Bilgehan Noyan, Lütfi Akdağ, Mehmet Oruç. Trafik ve Ulaşım Komisyonu: Gürhan Erdem, Salih Tekeli, Asim Daban, Murat Maan, İbrahim Aydın, Bülent Mersinli, Hasan Aydır. Çevre ve Sağlık Komisyonu: Nurullah Akgün, Salih Tekeli, Mustafa Çamzeybek, Doğan Ensevri, Ünal Kıykaç, Halil Koç, Hüseyin Baysal. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Nurullah Ertaş, Cemal Gürmen, Arif Alkan, Hikmet Çalışkan, Muammer İner, Fehmi Gülen, İlhami Dinçer. AB ve Dış İlişkiler Komisyonu: İlhan Türe, Cemal Gürmen, Asim Daban, Semih Adıgüzel, Ahmet Yılmaz, Yenal Yıldırım, Gökhan Köse. Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu: Aysun Yıldırım, Nurullah Akgün, Ahmet Esen, Şerafettin Yüncüoğlu, Fatma Aslan, Fehmi Gülen, Mehmet Yavuz. Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu: Tuncay Özel, Tanju Yelken, Gürhan Erdem, İbrahim Kara, Mustafa Uygun, Halil Koç, Mustafa Ali Kındıroğlu. Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu: Nedim Güner, M. Ercan Bilgiç, Sedat Gül, Ramazan Gürcan, Murat Maan, Yenal Yıldırım, Ulvi Murat Tunca. Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu: Nedim Güner, Mehmet Uyğun, Sedat Gül, İbrahim Kilimci, Hayati İmrenlerli, Ali Çelemen, Ömer Geriter. Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu: Mehmet Uyğun, Tanju Yelken, Mustafa Çamzeybek, Ahmet Yılmaz, Semih Adıgüzel, Yenal Yıldırım, Çetin Çavdarlı. Deprem ve Doğal Afet Komisyonu: İlhan Türe, Mehmet Uyğun, Mustafa Çamzeybek, Hüseyin Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Yenal Yıldırım, Çetin Çavdarlı." - MANİSA

Manisa Büyükşehir Encümen ve Meclis İhtisas Komisyon Üyeleri seçildi
Manisa Büyükşehir Encümen ve Meclis İhtisas Komisyon Üyeleri seçildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Manisa Büyükşehir Encümen ve Meclis İhtisas Komisyon Üyeleri seçildi - Son Dakika


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