Marmaris Belediyesi Taşınmaz Satışı Eleştirilere Konu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Marmaris Belediyesi Taşınmaz Satışı Eleştirilere Konu Oldu

Marmaris Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı 6. Olağan Toplantısı'nda kabul edilen belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışına izin verilmesi AK Parti ve MHP ilçe yönetimlerince eleştirildi. AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleriyle bir araya gelerek taşınmazların satışıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Eleştiriler arasında belediyenin borçlarını ödemek için taşınmazların satılmasının yanlış olduğu ve Marmaris'in sembolik yerlerinin nasıl satılacağı endişesi yer aldı. Marmaris Belediye Başkanı ise borçları ödemek için taşınmaz satışının bir çaba olduğunu ve adil, açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

04.07.2024 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı 6. Olağan Toplantısı'nda kabul edilen belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışına izin verilmesi AK Parti ve MHP ilçe yönetimlerince eleştirildi.

Marmaris Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen Marmaris AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleriyle taşınmazların satışıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Marmaris'te yaşayan herkesin mesuliyetinde olan, belediyeye ait taşınmazların borçlar bahane edilerek satılmak istendiğini söyledi.

Seçimlerden öncede belediye borçlarının konuşulduğuna dikkati çeken Gökmen, "31 Mart seçim öncesi Başkan Ünlü, 'Borçları ekibimizle inceliyoruz, tüm sorunları aşacağız' derken meğerse taşınmazları satmayı kastediyormuş. Allah'tan, sahildeki yıkılan belediye binasını önceki dönem çok değerli meclis üyelerimiz, yürütmeyi durdurma kararı alarak satılmaktan şimdilik kurtardı. Marmaris'in sembolik yerleri birilerine kim bilir ne şekilde satılacak." dedi.

Gökmen, CHP'li önceki dönem belediye başkanlarının ilçenin çok önemli yerlerini sattığını da değinirken şunları söyledi:

"İlçenin en önemli yerleri satıldı daha öncede bu satışlar gerçekleşirken sayın Acar Ünlü, meclis üyesi idi, ilçe başkanı idi. Yani aynı zihniyet, aynı kafa devam ediyor. Korkuyoruz, acaba sırada neresi var? Bu işin sonu hüsrandır. Marmaris'e ihanet etmektir. Ayrıca, bu borçların ödenebilmesi için taşınmazların satışı dışında pek çok alternatif var. Biz çözüm için bu konularda diyaloğa her zaman hazırız. Ben sadece Cumhur İttifakı'nın değil, çok değerli CHP meclis üyelerinin, CHP'li arkadaşlarımızın, diğer siyasi partilerin, hatta tüm Marmaris halkının da bu satışa karşı olduğuna eminim. En kısa zamanda bu yanlıştan dönülmesini umut ediyoruz. Güzel Marmaris bu satışa 'dur' diyelim."

MHP Marmaris İlçe Başkanı Onur Ünver de Marmaris Belediyesinin 5 arazi ve 1 gayrimenkulünün satışa çıkmasının CHP'li üyelerin oyu ile kabul gördüğünü, Cumhur İttifakı üyelerinin verdiği "ret" oylarının sonucu değiştirmediğini aktardı.

Belediyeyi 20 yılı aşkın süredir yöneten CHP'li başkanların çok ciddi bir borçla karşı karşıya bıraktığını anlatan Ünver, "Bu borçların sorumlusu CHP'li başkanlardır. 31 Mart öncesinde bizleri 'Marmaris'i satacaklar, Marmaris'i talan edecekler' gibi mesnetsiz ifadeler ile suçlamışlardı. Bugün geldiğimiz noktada CHP'li başkanın ilk icraatı 96 bin Marmaris yaşayanın malı olan mülkleri satışa çıkarmak oldu." diye konuştu.

Ünver, Marmaris'in geleceğini sattırmayacaklarını dile getirdi.

-Başkan Ünlü'nün açıklaması

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de taşınmazların satışıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında geçmiş dönemden devraldıkları borcu ödeyebilmek için göreve geldikleri 3 aydan bu yana yoğun bir gayret içerisinde olduklarını sorunun çözümüne yönelik tüm yöntemleri düşündüklerini belirtti.

Ünlü, açıklamada, borcun çok yüksek olması, vatandaşların belediyeye yapması gereken vergi ve benzeri ödemelerini yapamaması gibi nedenlerin ellerini kollarını bağladığını aktardı.

Belediyenin mağduriyet yaşamaması için mülkiyeti belediyeye ait olan bazı taşınmazların satışı ile ilgili belediye meclisinden izin aldıklarını hatırlatan Ünlü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Burada bir art niyet yok, aksine belediyeyi zarara uğratmamak için verilen bir çaba var. Çünkü içinde bulunduğumuz durum bizleri ivedilikle bir yanda da farklı önlemleri düşünmeye sevk etmektedir. Geçmişin hatalarının ve yanlışlarının farkında olan bizler, bu konuda son derece hassas ve dikkatli olacak, hataya mahal vermeyeceğiz. Her şey sizlerin bilgisi dahilinde, adil, açık ve şeffaf olacak."

Kaynak: AA

Marmaris Belediyesi, AK Parti, Marmaris, MHP, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Marmaris Belediyesi Taşınmaz Satışı Eleştirilere Konu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
11:33 Hayat Bilgisi’nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 14:25:20. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Taşınmaz Satışı Eleştirilere Konu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement